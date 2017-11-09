Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске увеличилось до трех. Шестеро пострадали, пишут «
Также при разборе завалов пострадал сотрудник МЧС, он получил ранение руки. О тяжести травмы информации нет.
Среди погибших есть один ребенок и женщина 60 лет, среди пострадавших — трое детей.
В Удмуртии открыли три круглосуточных номера горячей линии. В МЧС сообщили, что в результате взрыва полностью разрушены восемь квартир, где проживали 28 человек.
Напомним взрыв
В зоне обрушения также находятся ателье и ювелирный салон, на первом этаже рухнувшей высотки мог находиться детский центр. Дети, занимавшиеся в нем, не пострадали, передает «РИА Новости». По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва бытового газа.
Момент обрушения
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