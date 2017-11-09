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18:48, 9 ноября 2017 262
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Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске увеличилось до трех

Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске увеличилось до трех

Число погибших в результате обрушения дома в Ижевске увеличилось до трех. Шестеро пострадали, пишут «Известия».

Также при разборе завалов пострадал сотрудник МЧС, он получил ранение руки. О тяжести травмы информации нет.

Среди погибших есть один ребенок и женщина 60 лет, среди пострадавших — трое детей.

В Удмуртии открыли три круглосуточных номера горячей линии. В МЧС сообщили, что в результате взрыва полностью разрушены восемь квартир, где проживали 28 человек.

Напомним взрыв произошел в четверг, 9 ноября, около 15:30 в доме №261 по улице Удмурсткой. Обрушились 32 квартиры.

В зоне обрушения также находятся ателье и ювелирный салон, на первом этаже рухнувшей высотки мог находиться детский центр. Дети, занимавшиеся в нем, не пострадали, передает «РИА Новости». По предварительным данным, дом обрушился из-за взрыва бытового газа.

Момент обрушения попал на видео.

Фото из группы «Ижевск» «ВКонтакте»


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