ОНФ попросил рязанские власти приостановить повышение платы за проезд

Активисты ОНФ попросили рязанские власти приостановить повышении платы за проезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
«Резонанс первых часов с момента объявления новости о повышении тарифов, показал, что это событие создает социальную напряженность. Считаем, что городским властям необходимо приостановить действие постановления и провести дополнительные консультации», — отметили в сообщении.
Новость об увеличении тарифов более чем на 20 процентов вызвала критику в социальных сетях, в интернете создали
Напомним, информация о повышении платы
Городские власти опубликовали официальное постановление об
В понедельник, 13 ноября, активисты
Фото пресс-службы ОНФ