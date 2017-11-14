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18:14, 14 ноября 2017 1 190
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ОНФ попросил рязанские власти приостановить повышение платы за проезд 4

ОНФ попросил рязанские власти приостановить повышение платы за проезд

Активисты ОНФ попросили рязанские власти приостановить повышении платы за проезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Резонанс первых часов с момента объявления новости о повышении тарифов, показал, что это событие создает социальную напряженность. Считаем, что городским властям необходимо приостановить действие постановления и провести дополнительные консультации», — отметили в сообщении.

Новость об увеличении тарифов более чем на 20 процентов вызвала критику в социальных сетях, в интернете создали петицию против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Напомним, информация о повышении платы появилась на прошлой неделе. Мэрия рассказала, что существующий тариф в 19 рублей не покрывает убытки и поэтому предложили повысить его до 23 рублей. Позже администрация опубликовала результаты опроса рязанцев. Отметили, что большинство пассажиров согласились с повышением тарифа, при условии, если вырученные средства пойдут на обновление автопарка.

Городские власти опубликовали официальное постановление об увеличении стоимости проезда с 1 декабря 2017 года в общественном транспорте Рязани с 19 до 23 рублей.

В понедельник, 13 ноября, активисты попросили горадминистрацию раскрыть подробности опроса жителей Рязани, с указанием его методики, выборки, числа опрошенных респондентов, точной формулировки задаваемых вопросов и мест проведения.

Фото пресс-службы ОНФ


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