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17:18, 9 ноября 2017 3 051
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В Рязани предложили поднять плату за проезд до 23 рублей 12

В Рязани предложили поднять плату за проезд до 23 рублей

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В Рязани предложили поднять плату за проезд в общественном транспорте до 23 рублей. Об этом сообщил сайт мэрии.

Вопрос подняли на совещании в администрации города. Перевозчики заявили, что существующий тариф в 19 рублей не покрывает убытки.

«По результатам обсуждения участники совещания приняли решение вынести предложение о повышении тарифа на проезд в городском общественном транспорте — как коммерческом, так и муниципальном — до 23 рублей на рассмотрение в профильный комитет Рязанской городской Думы», — говорится в сообщении.


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