В Рязани предложили поднять плату за проезд до 23 рублей

В Рязани предложили поднять плату за проезд в общественном транспорте до 23 рублей. Об этом сообщил сайт мэрии.
Вопрос подняли на совещании в администрации города. Перевозчики заявили, что существующий тариф в 19 рублей не покрывает убытки.
«По результатам обсуждения участники совещания приняли решение вынести предложение о повышении тарифа на проезд в городском общественном транспорте — как коммерческом, так и муниципальном — до 23 рублей на рассмотрение в профильный комитет Рязанской городской Думы», — говорится в сообщении.