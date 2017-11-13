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16:48, 13 ноября 2017 566
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Рязанские активисты потребовали рассказать детали опроса по повышению платы за проезд

Рязанские активисты потребовали рассказать детали опроса по повышению платы за проезд

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Рязанские активисты ОНФ попросили администрацию города раскрыть подробности опроса пассажиров общественного транспорта, которые согласились на повышение тарифов за проезд. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Информация о повышении платы появилась на прошлой неделе. Мэрия рассказала, что существующий тариф в 19 рублей не покрывает убытки и поэтому предложили повысить его до 23 рублей.

Позже администрация опубликовала результаты опроса рязанцев. Отметили, что большинство пассажиров согласились с повышением тарифа, при условии, если вырученные средства пойдут на обновление автопарка.

Активисты ОНФ обратились с официальным письмом на имя и.о. главы администрации с предложением опубликовать информацию «о количестве опрошенных людей, методе опроса, выборке, статистической погрешности и полученных результатах».

«Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте имеет ярко выраженную социальную окраску. Поэтому решение должно быть максимально продуманным и взвешенным. Стоит отметить, что в городе Рязани за последние 2 года тарифы поднимались дважды: в 2016 году с 16 до 18 рублей, в 2017-м — с 18-ти до 19-ти. Теперь стоимость проезда предлагается увеличить сразу на 4 рубля, что превышает 20% от действующего тарифа. К работе и состоянию общественного транспорта у горожан накопилось много вопросов. И если межведомственная комиссия заявляет, что большинство граждан по итогам опроса не возражает против повышения, то необходимо раскрыть детали этого опроса», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Рязанской облдумы Игорь Трубицын.

Активисты подчеркнули, что важными являются данные о местах и датах проведения опроса, а также его формулировке.

«Прежде чем принимать такое сложное решение необходимо максимально точно знать настроения граждан. Социологическое исследование позволяет это сделать. Но необходимо, чтобы оно было проведено максимально качественно в соответствии со всеми необходимыми правилами и требованиями. Пока же, проанализировав комментарии в социальных сетях, мы видим, как минимум, удивление рязанцев новостью о готовности принять 20-процентое повышение тарифов» — резюмировал Трубицын.


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