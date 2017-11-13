Рязанские активисты потребовали рассказать детали опроса по повышению платы за проезд

Рязанские активисты ОНФ попросили администрацию города раскрыть подробности опроса пассажиров общественного транспорта, которые согласились на повышение тарифов за проезд. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Информация о повышении платы появилась на прошлой неделе. Мэрия рассказала, что существующий тариф в 19 рублей не покрывает убытки и поэтому предложили повысить его до 23 рублей.

Позже администрация опубликовала результаты опроса рязанцев. Отметили, что большинство пассажиров согласились с повышением тарифа, при условии, если вырученные средства пойдут на обновление автопарка.

Активисты ОНФ обратились с официальным письмом на имя и.о. главы администрации с предложением опубликовать информацию «о количестве опрошенных людей, методе опроса, выборке, статистической погрешности и полученных результатах».

«Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте имеет ярко выраженную социальную окраску. Поэтому решение должно быть максимально продуманным и взвешенным. Стоит отметить, что в городе Рязани за последние 2 года тарифы поднимались дважды: в 2016 году с 16 до 18 рублей, в 2017-м — с 18-ти до 19-ти. Теперь стоимость проезда предлагается увеличить сразу на 4 рубля, что превышает 20% от действующего тарифа. К работе и состоянию общественного транспорта у горожан накопилось много вопросов. И если межведомственная комиссия заявляет, что большинство граждан по итогам опроса не возражает против повышения, то необходимо раскрыть детали этого опроса», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Рязанской облдумы Игорь Трубицын.

Активисты подчеркнули, что важными являются данные о местах и датах проведения опроса, а также его формулировке.

«Прежде чем принимать такое сложное решение необходимо максимально точно знать настроения граждан. Социологическое исследование позволяет это сделать. Но необходимо, чтобы оно было проведено максимально качественно в соответствии со всеми необходимыми правилами и требованиями. Пока же, проанализировав комментарии в социальных сетях, мы видим, как минимум, удивление рязанцев новостью о готовности принять 20-процентое повышение тарифов» — резюмировал Трубицын.