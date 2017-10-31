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16:13, 31 октября 2017 492
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Из дела о «пьяном» мальчике пропала важная улика

Из дела о «пьяном» мальчике пропала важная улика

Из дела о сбитом в Балашихе «пьяном» мальчике пропала важная улика. Об этом рассказал отец погибшего ребенка Роман Шимко, пишет «Газета.ру».

По словам мужчины, все вещи, которые были на мальчике в день его гибели, передали следствию. Позднее семья хотела получить их назад для проведения дополнительной экспертизы, однако забрать все вещи не удалось — пропала вязаная шапка.

«Шапка была из шерсти — идеального материала, который впитывает и удерживает следы крови, которые никак не застирать и не уничтожить. Поэтому ее могли уничтожить те же люди, которые застирывали одежду в целях сокрытия реальных травм, которые на самом деле получил ребенок», — заявил представитель Шимко.

Напомним, изначально в крови сбитого мальчика нашли алкоголь. Позже при проведении повторных экспертиз эту информацию опровергли.

Фото «Газета.ру»


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