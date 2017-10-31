Из дела о «пьяном» мальчике пропала важная улика

Из дела о
По словам мужчины, все вещи, которые были на мальчике в день его гибели, передали следствию. Позднее семья хотела получить их назад для проведения дополнительной экспертизы, однако забрать все вещи не удалось — пропала вязаная шапка.
«Шапка была из шерсти — идеального материала, который впитывает и удерживает следы крови, которые никак не застирать и не уничтожить. Поэтому ее могли уничтожить те же люди, которые застирывали одежду в целях сокрытия реальных травм, которые на самом деле получил ребенок», — заявил представитель Шимко.
Напомним, изначально в крови сбитого мальчика
Фото «Газета.ру»