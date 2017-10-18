В крови «пьяного» мальчика не нашли алкоголя

В крови шестилетнего мальчика, сбитого автомобилем в одном из дворов подмосковной Балашихи, не нашли алкоголя. Об этом сообщили на
Врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову предъявили обвинение в халатности.
Эксперты пришли к выводу, что Клейменов изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом. Это привело к его загрязнению и процессу спиртового брожения. Поэтому при исследовании в образце нашли 2,7 промилле алкоголя.
Подобная концентрация в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы. Необходимо было провести биохимическое исследование, но Клейменов этого не сделал.
Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у ребенка на момент ДТП алкогольного опьянения не было.
Напомним,
Расследование по уголовному делу продолжается.