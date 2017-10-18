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17:34, 18 октября 2017 2 760
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В крови «пьяного» мальчика не нашли алкоголя 2

В крови «пьяного» мальчика не нашли алкоголя

В крови шестилетнего мальчика, сбитого автомобилем в одном из дворов подмосковной Балашихи, не нашли алкоголя. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову предъявили обвинение в халатности.

Эксперты пришли к выводу, что Клейменов изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом. Это привело к его загрязнению и процессу спиртового брожения. Поэтому при исследовании в образце нашли 2,7 промилле алкоголя.

Подобная концентрация в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы. Необходимо было провести биохимическое исследование, но Клейменов этого не сделал.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у ребенка на момент ДТП алкогольного опьянения не было.

Напомним, авария во дворе жилого дома в Балашихе произошла 23 апреля. Местная жительница Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону.

Расследование по уголовному делу продолжается.


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