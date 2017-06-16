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15:04, 16 июня 2017 565
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Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика, насмерть сбитого в Подмосковье

Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика, насмерть сбитого в Подмосковье

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, которого по результатам экспертизы признали пьяным. Позже выяснилось, что утвердивший заключений эксперт, не проводил анализа, передает Life.

Инцидент произошел в городе Железнодорожном Московской области. Экспертиза установила, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Позже выяснилось, что эксперт, который нашел в крови спиртное, не проводил экспертизу. По его словам, он происто сделал забор биоматериала, после чего отправил его в столичную клинику, откуда ему прислали результаты исследований, которые он подписал не глядя.

Также установили, что врач, которая реально проводила исследование биоматериалов мальчика, внезапно срочно ушла в отпуск.

Родители мальчика считают, что эксперт не виноват, поскольку биоматериалы мальчика могли подменить во время проведения экспертизы или при транспортировке.

2,7 промилле алкоголя — это смертельная доза для маленького мальчика.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, жена члена ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.


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2 дня назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 5

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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