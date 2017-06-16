Экспертиза по ошибке признала пьяным шестилетнего мальчика, насмерть сбитого в Подмосковье

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, которого по результатам экспертизы признали пьяным. Позже выяснилось, что утвердивший заключений эксперт, не проводил анализа, передает
Инцидент произошел в городе Железнодорожном Московской области. Экспертиза установила, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Позже выяснилось, что эксперт, который нашел в крови спиртное, не проводил экспертизу. По его словам, он происто сделал забор биоматериала, после чего отправил его в столичную клинику, откуда ему прислали результаты исследований, которые он подписал не глядя.
Также установили, что врач, которая реально проводила исследование биоматериалов мальчика, внезапно срочно ушла в отпуск.
Родители мальчика считают, что эксперт не виноват, поскольку биоматериалы мальчика могли подменить во время проведения экспертизы или при транспортировке.
2,7 промилле алкоголя — это смертельная доза для маленького мальчика.
Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, жена члена ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.