ТКБ БАНК
ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) – крупный по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности – обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Крупнейшими источниками финансирования деятельности выступают вклады населения и средства юридических лиц.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Есенина, д.110
|Сайт
|www.tkbbank.ru
|Телефон
|8 800 100-32-00
|Руководитель