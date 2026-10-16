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Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза
Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 152,2 млрд рублей (на 01.10.2025 г.) до 165,9 млрд рублей (на 01.10.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем за 9 месяцев вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 23,2 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.