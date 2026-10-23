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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших программ рефинансирования
Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших программ рефинансирования в октябре — исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.09.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших программ рефинансирования в октябре — исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.09.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии программ, среди которых: ставки рефинансирования и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита, и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями рефинансирования кредитов можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.