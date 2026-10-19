Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов в российских рублях в октябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам и суммам привлеченных средств физлиц по состоянию на 12.10.2026 года.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов в российских рублях в октябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru . Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам и суммам привлеченных средств физлиц по состоянию на 12.10.2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в российских рублях. Кроме того, эксперты при составлении рейтинга учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличия дополнительных условий, территориального охвата банка и других критериев.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в российских рублях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 8,93% до 14,30% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.