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Вклад «Доход» Банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших долгосрочных вкладов
Вклад «Доход» Банка Уралсиб занял первое место в рейтинге наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 1 год в октябре — исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.09.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб занял первое место в рейтинге наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на 1 год в октябре — исследование подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.09.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали ключевые условия предложений банков, обратив внимание, в первую очередь, на ставку по вкладу, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации. Кроме того, учитывались сумма дохода вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей, порядок пополнения и снятия средств, условия досрочного расторжения договора вклада, возможность его дистанционного открытия и другие параметры.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,93% до 14,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе и по состоянию на 1 октября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1082 банкомата.