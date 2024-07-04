ЦИФРА банк
«Цифра банк» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Специализируется на инвестиционно-банковском обслуживании физических и юридических лиц. Основным источником фондирования выступают средства на расчетных и текущих счетах юридических и физических лиц.
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|89.3
|10:07 / 04.07
|Юань
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|12.9
|10:07 / 04.07
Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Чапаева, д.61
|Сайт
|cifra-bank.ru
|Телефон
|8 800 302-92-29
|Руководитель