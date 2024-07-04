ПАО Совкомбанк
Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании. Бизнес-модель Совкомбанка основана на трех ключевых сегментах: розничных услугах, корпоративном блоке и казначействе. Совкомбанк также активно развивает небанковский бизнес: страхование, лизинг, факторинг, цифровую площадку для закупок и электронные платежи.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, Первомайский проспект, д. 29/2
|Сайт
|sovcombank.ru
|Телефон
|8 800 100-00-06
|Руководитель