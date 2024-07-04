Живаго-банк
ООО «ЖИВАГО БАНК» — региональный банк города Рязани и Рязанской области, успешно работающий с 1992 года. В настоящее время ООО «ЖИВАГО БАНК» является высокотехнологичным универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам.
Курс валют
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Обновлено
|Евро
|95.7
|98.9
|10:07 / 04.07
|Доллар
|88.1
|92
|10:07 / 04.07
|Юань
|12
|13.5
|10:07 / 04.07
Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Почтовая, д.64
|Сайт
|www.zhivagobank.ru
|bank@zhivagobank.ru
|Телефон
|8 800 100-64-44
|Руководитель
|Рубежный Алексей Владимирович
председатель