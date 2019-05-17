Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте?

За последние 24 часа самой обсуждаемой новостью в Рязани стала детская «площадка-фантом» , на которую рязанская журналистка обратила внимание президента Владимира Путина .

История начала развиваться стремительно: глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку, и.о. мэра Сергея Карабасова вызвали на беседу в следственный комитет, позже подключилась и Генпрокуратура .

Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.

Летом 2018 года управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани закупало оборудование общей стоимостью 4 миллиона 952 тысячи 472 рубля.

В общий список помимо детских площадок вошел спортивный инвентарь: снаряд для воркаута, брусья, лавки для пресса и так далее.

В смету только с детским оборудованием вошло 20 наименований общей стоимостью 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Тендер на детские и спортивные площадки выиграла компания из Спас-Клепиков ООО «Уютный Двор62», кстати в документации не было конкретно указано, где намерены установить оборудование.

Как сообщил директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев на встрече с депутатами , сначала все площадки передали учреждению для установки.

«Потом мы решили отказаться от игрового комплекса „Космос“. Для ее установки потребовалось бы вырубить деревья и я решил, что одной игровой площадки будет достаточно», — отметил Исаев.

В итоге площадку стоимостью 1 миллион 190 тысяч передали ДБГ, а та уже решила установить ее в Соборном парке.

Чтобы понять пропадало ли что-то, мы решили сопоставить имеющуюся смету с тем, что располагается в зонах отдыха.

Игровой комплекс «Космос» (1) и две лавочки (2), действительно, установлены в Соборном парке.

Канатная конструкция (3) стоимостью 800 тысяч располагается в Лесопарке, но пока на складе. Ее установили в конце года, но перед новым годом решили демонтировать. Теперь ее намерены установить на пляже Старицы в Солотче. Планируется, что площадка появится там 1 июня.

Туда же отправятся баскетбольные стойки (4), двухместные качели (5), песочница с навесом (6), трехместная карусель «Домашние животные» (7).

На детской площадке Лесопарка установлены лавочки (2), шестиместная карусель (8), детский игровой барьер (9).

Трехместная карусель «Животные» (10), беседка (11), качалка на пружине «Мишка» (12), песочница (13). Да, это именно песочница. Судя по всему рабочие не смогли ее правильно установить, а точнее закопать на нужную глубину и теперь дети вынуждены играть с непонятной железякой.

Также на площадке расположены качалка на пружине «Жеребенок» (14), качели (15), Качалка на пружине «Львенок» (16) и «Джип» (17).

Кроме того, в углу площадки расположены игровой комплекс горка (18) и «Паровозик» (19) общей стоимостью 360 тысяч рублей.

Поодаль установлена тарзанка (20), у которой на зимнее время сняли тросс.

Таким образом, смета, которая указана в контракте, полностью сопоставима с оборудованием, установленным в Лесопарке и Соборном парке.

Это подтвердили и рязанские следователи. Выходит шумиха, которая поднялась вокруг этой истории, была абсолютно лишней.

На том же мероприятии ОНФ президенту пожаловались на уничтожение озера Дикая утка в Рязани.

Водоем, на котором гнездятся чайки, засыпают землей уже почти полгода.