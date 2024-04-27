Редакция РЗН. Инфо выяснила, сколько рязанцы отдадут за шашлык

В субботу, 27 апреля, корреспондент обошел три продуктовые точки: «Пятерочка», «Перекресток» и «Европа».

Корреспондент РЗН. Инфо выяснил, сколько рязанцы отдадут за «шашлычный набор». В субботу, 27 апреля, он обошел три продуктовые точки: «Пятерочка», «Перекресток» и «Европа».

В «Пятерочке» ведро мяса для шашлыка из свинины стоит 279,90 рублей, шашлык «Троекурово» один килограмм обойдется в 239,99 рублей, ребрышки «Слово мясника» в маринаде — 303,99 рублей. Сборный мангал стоит 109 рублей, шампуры — 59,99 рублей за штуку, жидкость для розжига 0,5 литра — 119,99. Древесный уголь для мангала весом 2,5 килограмма обойдется в 279,99 рублей. В среднем мясо для шашлыка будет стоить около 273 рублей. Если рассчитывать, что один рязанец съест килограмм мяса, то шашлычный набор на одного обойдется в 1075 рублей.

В «Перекрестке» выбор мангалов шире и дороже: «Firewood» размером 400 на 250 миллиметров обойдется в 499,99 рублей, а набор мангала с шампурами «Forester» стоит 1999 рублей. При этом шесть шампуров стоит 339,99 рублей. В магазине есть два вида угля: «Маркет премиум» пять килограммов за 599,99 и «Alaska Firewood» 1,8 килограмма за 299,99 рублей. Ведро шашлыка из свинины обойдется рязанцу в 319,99, шашлык «Мираторг» в маринаде один килограмм стоит 400,38 рублей по скидке. Жидкости для розжига на прилавке не было, но на сайте магазина для жидкости марки «Firewood» объемом один литр указана цена 299,99 рублей. Итого в среднем на человека мясо в «Перекрестке» будет стоить около 359 рублей. «Шашлычный набор» обойдется в 1807 рублей.

В «Европе» есть возможность купить разные виды шашлыка на развес: из свинины «Кавказский» обойдется в 299,99 рублей, куриный с майонезом стоит 219,99, шашлык куриный в маринаде «Огненный» — 199,99 рублей, мясо из свиной вырезки «По-грузински» стоит 399,99 рублей, шашлык свиной «BBQ» — обойдется в 279,99, птица «По-сербски» стоит 239,99 рублей. Самый разнообразный в этом магазине и выбор мангалов: от 194,99 рублей за мангал без шампуров «Хот Пот» до 1399 рублей за набор с шампурами марки «Союзгриль». При этом в продаже есть и обычные шампуры за 59,99, и шампуры с деревянной ручкой «Бойскаут» за 269 рублей. Древесный уголь «Европа» 2,5 килограмма стоит 259, 99. Жидкость для розжига «Зажигайка» 0,5 литра обойдется в 129,99 рублей. В среднем стоимость килограмма шашлыка в «Европе» будет 272 рубля за килограмм. «Шашлычный набор» обойдется в 1400 рублей.

Самый дешевый для покупки шашлыка магазин — «Пятерочка». За счет праздничных скидок в нем самое выгодное мясо, но при этом небогатый выбор мангалов. Самый дорогой магазин — «Перекресток». Выбор мяса не поражает разнообразием, на прилавке не оказалось жидкости для розжига, а мангалы стоят на порядок дороже, чем в других точках. В «Европе» самый богатый выбор мяса для шашлыка, большой выбор мангалов и шампуров — от самых простых до навороченных.

Напомним, в апреле стало известно, что в России подорожал «шашлычный набор». Согласно данным издания «Известия», шашлычный набор из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%. Его стоимость составляет 2917 рублей.