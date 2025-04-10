Во всех рязанских парках введут запрет на движение на электросамокатах

Депутаты ввели запрет на движение электросамокатов во всех парках и скверах города, кроме Лесопарка, ЦПКиО и части Лыбедского бульвара. Отмечается, что на текущий момент запрещающие знаки установлены на улице Почтовой, в Верхнем городском саду и в Нижнем городском саду. В будущем их установят в других пространствах. Помимо этого, в Рязани появится площадка для парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Во всех рязанских парках введут запрет на движение на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба рязгордумы.

Депутаты определили зоны, в которых скорость средств СИМ не должна превышать 15 км/час. А также ввели запрет на движение электросамокатов во всех парках и скверах города, кроме Лесопарка, ЦПКиО и части Лыбедского бульвара. Отмечается, что на текущий момент запрещающие знаки установлены на улице Почтовой, в Верхнем городском саду и в Нижнем городском саду. В будущем их установят в других пространствах.

Помимо этого, в Рязани появится площадка для парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Депутаты также направили письма в сервисы доставки «Яндекс. Еда» и «Самокат» с просьбой об информировании курьеров о наиболее распространенных нарушениях при использовании СИМ.