Глава УМВД Рязанской области представил депутатам отчет о работе полиции в 2024 году

Владимир Алай выступил с отчетом на заседании рязанской областной думы в среду, 12 марта. В своем выступлении он отметил, что полицейские уверенно выполняют стоящие перед ними задачи по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Также глава ведомства остановился на основных показателях оперативно-розыскной деятельности.

Глава УМВД Рязанской области представил депутатам отчет о работе полиции в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Рязоблдумы.

Владимир Алай выступил с отчетом на заседании рязанской областной думы в среду, 12 марта. В своем выступлении он отметил, что полицейские уверенно выполняют стоящие перед ними задачи по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Также глава ведомства остановился на основных показателях оперативно-розыскной деятельности.

Общее количество зарегистрированных преступлений за 2024 год в регионе снизилось на 4%. Удалось добиться повышения раскрываемости преступлений до 62%, а по тяжким и особо тяжким составам — до 56%. По уровню раскрываемости преступлений в отчетном периоде Рязанская область занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа.

Особое внимание Алай уделил противодействию терроризму и экстремизму. Количество пресеченных преступлений террористической направленности возросло на 50%, экстремистской — на 70%. Также Владимир Алай отметил активную работу ведомства по противодействию незаконному обороту наркотиков. В течение 2024 года было пресечено 1136 наркопреступлений, из оборота изъято свыше 200 килограммов наркотических веществ, пресечена деятельность 6 лабораторий по изготовлению запрещенных веществ и 9 наркопритонов.

«Сотрудниками УМВД по Рязанской области велась активная работа по борьбе с преступлениями в сфере экономики. Количество лиц, привлеченных по соответствующим статьям, возросло в полтора раза», — отметил глава УМВД.

Владимир Алай подчеркнул двадцатикратное увеличение возмещения материального ущерба по таким делам. В 2024 году сумма превысила 2,3 миллиарда рублей. Повышенное внимание органы следствия уделяли пресечению коррупции, а также посягательствам на бюджетные средства, выделяемые региону в рамках национальных проектов, и раскрытию преступлений в сфере ОПК. Помимо этого, Алай сообщил, что общее количество ДТП в регионе снизилось, однако возросло число погибших.

Отвечая на вопрос председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Натальи Рубиной об установке комплексов фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках дорог, глава ведомства рассказал, что проводится ежегодный анализ мест наибольшей аварийности. В 2024 году выявлено 33 участка. Комплексами оборудовано — 16 и работа в этом направлении продолжается. Усилия ГАИ сосредоточены как на действиях, направленных на улучшение дорожных условий и обеспечение безопасности движения, так и на профилактических мерах по отношению к водителям.

Депутат Дмитрий Боронтов обратил внимание на начало активного сезона электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Парламентарий привел федеральную статистику и попросил уточнить, как обстоят дела в нашем регионе. Владимир Алай сообщил, что за отчетный период в Рязанской области зарегистрировано 52 происшествия, погибших не было, однако 35 человек получили травмы.

По словам докладчика, профилактика таких происшествий ведется по нескольким направлениям. Это и работа с руководством каршеринговых компаний, и создание условий для обучения вождению самокатов с привлечением сотрудников ГАИ.

Кроме того, сформированы предложения правительству Рязанской области по обеспечению безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Аркадий Фомин выразил уверенность, что совместными усилиями в регионе будет найдено решение, как на законодательном уровне, так и в нормативных документах, которые принимает правительство и УМВД для того, чтобы сделать безопасными улицы, парки, зоны отдыха.

Депутаты спросили Владимира Алая и о раскрываемости киберпреступлений и их профилактике, об открытии пункта полиции в Солотче, о привлечении кадров в органы правопорядка и о противодействии незаконной миграции. Кроме того, часть вопросов депутаты направят в региональное УМВД в письменном виде. Глава регионального парламента поблагодарил личный состав подразделений внутренних дел региона за слаженную и эффективную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью.

«В этом большая заслуга вас, Владимир Анатольевич, и всего вашего управления. Спасибо за службу и за то, что у нас есть возможность диалога в таком открытом формате. Мы продолжим взаимодействие по вопросам, которые волнуют жителей региона, чтобы вырабатывать наиболее эффективные решения, чтобы Рязанская область подтверждала свой статус безопасного, комфортного для проживания региона», — сказал Аркадий Фомин.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2024 году к сведению.