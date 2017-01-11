Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги. Об этом RZN.info рассказали сами пострадавшие. Со слов девушек, рязанка Ольга В. в начале 2016 года предложила через страницу на сайте «Одноклассники» приобретать у нее зимнюю финскую одежду для детей. Заказанная одежда некоторое время доставлялась до покупателей, те писали хорошие отзывы и рекомендовали Ольгу своим друзьям и подписчикам.

Ирина Б., Пермь (заказала одежду на 28 тысяч рублей): «Где-то весной стали появляться хорошие отзывы о том, что можно заказать верхнюю детскую одежду по отличным ценам в группе совместных закупок. Часть заказов она выполнила, но оказалось, что это только малая часть…»

«Качество на высоте, цены ниже, чем в магазине раза в три»

Татьяна З., Ирбит, Свердловская область (заказала одежду на 175 тысяч): «Девчонки рекламировали, что приходят очень качественные фирменные вещи и цены сказочные, тоже решила заказать, это было еще летом, и даже получила 3 вещи в сентябре, меня все очень устроило, качество на высоте, цены ниже, чем в магазине раза в три, и вот я решила попробовать еще заказать».

Именно так и начинают работать мошенники: строят свой бизнес на модели «пирамиды». Главное — заманить потенциального покупателя хорошими отзывами, низкими ценами. Так ли действовала рязанка Ольга В. Сейчас рязанским следователям предстоит это выяснить. Сейчас известно, что на рязанку написано более 60 заявлений от жительниц Сибири, Урала, Средней полосы России. Пострадавшие рассказывают, что многие мамы с детьми решили зарабатывать на том, чтобы еще раз перепродавать одежду, заказанную у Ольги. Собрали сотни тысяч рублей с таких же мам, отправили деньги в Рязань и не получили ничего.

Ярославское телевизионщики в ноябре побывали в городе Рыбинск, где сняли сюжет об обманутых женщинах, приобретавших одежду через «Одноклассники». Деньги у покупательниц собирала жительница Рыбинска, которую впоследствии мамы обивинли в мошенничестве. По факту же 468 тысяч рублей были отправлены в Рязань на имя Ольги В.

«Не было заключено никаких договоров»

Марина Ю, город Северск, Томская область (заказала одежду на 609 тысяч): «Я покупала через сайт „Одноклассники“ детскую верхнюю одежду, сроки стояли до конца октября. Часть товара пришла, а часть нет. Написала на возврат… сумма 609 тыс. Не было заключено никаких договоров. Все деньги переводились через Сбербанк-онлайн, есть все распечатки счетов и выписка из Сбербанка».

До ареста Ольги журналисту RZN.info удалось пообщаться с подозреваемой. Тогда она сообщила, что от выплат не отказывается.

«Количество заказов стало увеличиваться и они стали задерживаться. Недовольные перекупщики затеяли против меня провокацию, стали писать, что я обманываю и не доставляю товар», — отметила собеседница. По ее словам, то, что срок доставки может превышать полгода объявлялось при заказе. Также она сообщила об угрозах в ее адрес со стороны недовольных перекупщиков. «В 2016 году они писали на меня заявление в полицию, но им было отказано из-за отсутствия состава преступления. Они хотели узнать, что за фирму я представляю, однако ее секрет я никому не сообщу — это коммерческая тайна», — заявила продавец. Тоже самое про коммерческую тайну она писала и многочисленным пользователям соцсетей, которые требовали у нее деньги и назвать фирму, где она заказывает одежду.

После шести месяцев ожидания нервы у многих мам стали сдавать

Но после шести месяцев ожидания нервы у многих мам стали сдавать, как рассказали в рязанской полиции, в декабре к ним буквально «хлынули» заявления от пострадавших. К концу декабря заявлений было тридцать, сейчас — 60. И это только начало, считают в полиции. И то, что они правы подтвердила Анастасия И. из Новокуйбышевска (заказала одежду на 12 740 рублей): «Немалое количество людей ещe верят и ждут свои заказы». А вот этого делать не стоит, уверены следователи. Как, впрочем, не надо и заказывать одежду через соцсети. Гарантии в том, что ее доставят заказчику нет.