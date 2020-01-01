Птичий мор. Чем вызвана и насколько опасна массовая гибель пернатых в Рязани?

В начале ноября соцсети наполнились сообщениями о массовой гибели птиц в различных районах Рязани. Тревожные вести приходили из Горрощи, Борок, Октябрьского городка и Малого центра. В числе погибших замечены галки, голуби, снегири и чайки.

«Речь прежде всего идет о галках, а также сизых и серебристых чайках, которые занесены в Красную книгу Рязанской области. По предварительным подсчетам, их погибло уже не менее 20. Галок — не менее 100″, — констатировал младший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина, орнитолог Елена Фионина.

Так, 19 ноября на Борковском карьере №3 было обнаружили больше десяти мертвых чаек, несколькими днями позже масштабы бедствия увеличились.

Летальные исходы

«Октябрьский городок. 80 птичек! На лету! Дохнут! Почему они гибнут?! Почему молчат о выбросах с рязанских заводов? А? После этих птиц мы пойдем?» — возмущались рязанцы в соцсетях.

Среди других версий назывались истощение от голода, эпидемия какой-то неизвестной инфекции, пищевое отравление, отстрел.

В конце ноября кандидат биологических наук, судебный ветеринарный эксперт Владимир Романов, пообщавшись с журналистами телеканала ТКР, дал свое объяснение появлению ран у мертвых птиц. По его словам, повреждения тушкам нанесли другие птицы.

В эти же дни глава московского госпиталя птиц «Зеленый попугай» осмотрел мертвых галок и пришел к выводу, что те погибли от «гепатотропного яда через ингаляционный путь». Он отметил массивные кровоизлияния в мышцах, отек головного мозга. При этом желудки птиц не поражены, что, по мнению эксперта, указывает на отравление, предположительно, оксидом серы или фенолом. Среди возможных источников выброса этого яда называется недавний пожар на складе пестицидов в Рязани.

Воздух девственно чист…

Региональная власть отреагировала спустя лишь три недели после начала птичьего мора.

Третьего декабря рязанская ветлаборатория обнародовала результаты исследования мертвых галок. Специалисты не нашли в тушках «инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных».

«В целях установления причины гибели птиц пробы были направлены в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». О результатах исследований сообщим позже», — сообщили сотрудники ГУ ветеринарии региона.

На следующий день, 4 декабря, экологическая лаборатория проверила воздух в Октябрьском городке, где погибло более 80 галок. Как сообщил сайт регионального минприроды, замер сделали около дома №49 по улице Октябрьский городок с 16:00 в до 20:20.

«При этом были учтены погодные условия (влажность и направление ветра), при которых отмечались случаи гибели птиц», — отметили тогда в ведомстве. Специалисты проверили воздух на оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, метан, формальдегид, взвешенные частицы (пыль), бензол, толуол, этилбензол, хлорбензол, п-ксилол, о-ксилол, стирол, фенол. Превышений вредных веществ эксперты не нашли.

Свежая кровь и мертвые тушки

«Чтобы объективно оценить ситуацию с гибелью птиц этой осенью, давайте опираться на законы природы и объективные научные факты», — считает кандидат биологических наук, один из ведущих орнитологов региона Антон Барановский.

«У птиц обновление популяции идет очень быстро. У снегирей, воробьев, синиц ежегодно оно составляет 50-60 процентов. У более крупных видов — голубей, чаек и галок — 30-40 процентов. То есть из 100 снегирей от весны до весны доживет треть, а из 100 галок порядка 60 особей. В Рязани насчитывается около 20 тысяч галок. Исходя из природной закономерности каждый год гибнет 50%, то есть 25-30 особей в день», — заявил ученый.

В Рязани зимуют около 400-500 снегирей, а за год гибнет около 300, то есть почти одна птица в день

Увидеть одну две мертвых особи в городе для орнитолога рядовое событие. Но 80 мертвых птиц в одном месте Барановскому не приходилось наблюдать никогда.

«Экологическая лаборатория не обнаружила в Октябрьском городке каких-либо вредных веществ. Но это логично, — убежден ученый. — Если речь идет о пищевом отравлении или смерти от вдыхании вредных веществ, то оно произошло не в этом районе города, а может быть вообще не в Рязани. У галок большой путь пролета от мест кормежки до мест ночевки. Он может составлять 20-25 километров».

Орнитолог не исключает, что группа птиц попала в зону высокого загрязнения воздуха, но тогда галки погибли бы почти мгновенно. Либо токсичность выброса была слабой и повлекла смерть через несколько часов.

Хищники не дремлют

Если говорить о более мелких птицах: воробьях синицах, снегирях, то их численность часто регулируют хищники. Так один ястреб-перепелятник, а в Рязани их обитает несколько десятков, съедает около 600 птиц в год. Ослабленными особями нередко лакомятся вороны или галки.

Понятно, что причиной массовой гибели могла быть и какая-то опасная болезнь. Поверхностного осмотра тушек в данном случае недостаточно. Нужен детальный анализ на орнитоз, сальмонеллез, птичий грипп.

«У нас зимуют утки-кряквы, и в прошлом году их популяция заметно снизилась, скорее всего, из-за эпидемии сальмонеллеза, — продолжает Антон Барановский. — Эти птицы являются носителями данной болезни, но при наступлении неблагоприятных факторов, например, высокой плотности населения, недуг может обостриться».

Но никто этой массовой гибели не заметил, так как трупы лежат в камышах, часть из них съедаются другими птицами.

Токсичная пища

На итоговой в 2019 году пресс-конференции губернатор Николай Любимов обнародовал итоги лабораторных исследований. По словам главы региона, тушки птиц исследовали пять независимых лабораторий из Москвы и Воронежа.

В первых случаях в трупах пернатых обнаружили дробь. Все последующие случаи оказались связаны с отравлением токсинами.

«Результаты пришли на днях. В заключении четко указано, что причиной смерти птиц стали токсины, попавшие через желудочно-кишечный тракт, — сказал губернатор. — Если бы это зависело от состояния воздуха, то превышение ПДК должно было быть в сотни раз. Но исследования показали иную ситуацию».

Итак, гибель птиц не связана с загрязнением воздуха. Но вопрос о том, откуда взялась токсичная пища для пернатых, приведшая к их массовой смерти, остается открытым. Как и вопрос: будут ли ведомства хотя бы пытаться устанавливать источник массового отравления.