Любимов назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

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Губернатор Николай Любимов прокомментировал массовую смерть птиц в Рязани. На пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, глава региона рассказал, что тушки птиц исследовали пять независимых лабораторий из Москвы и Воронежа.
По его словам, в первых случаях в тушках пернатых обнаружили дробь. Все последующие случаи оказались связаны с отравлением токсинами.
«Результаты пришли на днях. В заключении четко указано, что причиной смерти птиц стали токсины, попавшие через желудочно кишечный тракт, — сказал губернатор. — Если бы это зависело от состояния воздуха, то превышение ПДК должно было быть в сотни раз. Но исследования показали иную ситуацию».
Напомним, рязанцы начали жаловаться на
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