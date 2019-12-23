Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 23 декабря 2019 1 248
 0    0

Любимов назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

Любимов назвал причину массовой гибели птиц в Рязани

Губернатор Николай Любимов прокомментировал массовую смерть птиц в Рязани. На пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, глава региона рассказал, что тушки птиц исследовали пять независимых лабораторий из Москвы и Воронежа.

По его словам, в первых случаях в тушках пернатых обнаружили дробь. Все последующие случаи оказались связаны с отравлением токсинами.

«Результаты пришли на днях. В заключении четко указано, что причиной смерти птиц стали токсины, попавшие через желудочно кишечный тракт, — сказал губернатор. — Если бы это зависело от состояния воздуха, то превышение ПДК должно было быть в сотни раз. Но исследования показали иную ситуацию».

Напомним, рязанцы начали жаловаться на массовую гибель птиц в ноябре.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 607
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 229
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 18 483
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 272
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 784
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум