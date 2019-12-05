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17:37, 5 декабря 2019 442
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В Рязани проверили воздух в месте массовой гибели птиц 2

В Рязани проверили воздух в месте массовой гибели птиц

В среду, 4 декабря, в Рязани экологическая лаборатория проверила воздух в Октябрьском городке. Об этом сообщил сайт регионального минприроды.

Замер сделали около дома №49 по улице Октябрьский городок с 16:00 часов до 20:20 часов.

В этом месте зафиксирована наиболее частая гибель птиц в городе.

«При этом были учтены погодные условия (влажность и направление ветра), при которых отмечались случаи гибели птиц», — отметили в сообщении.

Специалисты проверили воздух на оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, метан, формальдегид, взвешенные частицы (пыль), сумма углеводородов (за вычетом метана), бензол, толуол, этилбензол, хлорбензол, м, п-ксилол, о-ксилол, стирол, фенол.

Превышений вредных веществ не нашли.

Напомним, с ноября рязанцы стали жаловаться, что находят мертвых галок в разных микрорайонах. По предположению эксперта птицы могли отравиться оксидом серы или фенолом.

Общих для человека и животных инфекционных и паразитарных заболеваний в трупах птиц не нашли. Причина гибели выясняется.


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