В Рязани проверили воздух в месте массовой гибели птиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 4 декабря, в Рязани экологическая лаборатория проверила воздух в Октябрьском городке. Об этом сообщил
Замер сделали около дома №49 по улице Октябрьский городок с 16:00 часов до 20:20 часов.
В этом месте зафиксирована наиболее частая гибель птиц в городе.
«При этом были учтены погодные условия (влажность и направление ветра), при которых отмечались случаи гибели птиц», — отметили в сообщении.
Специалисты проверили воздух на оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, метан, формальдегид, взвешенные частицы (пыль), сумма углеводородов (за вычетом метана), бензол, толуол, этилбензол, хлорбензол, м, п-ксилол, о-ксилол, стирол, фенол.
Превышений вредных веществ не нашли.
Напомним, с ноября рязанцы стали жаловаться, что
Общих для человека и животных инфекционных и паразитарных заболеваний в трупах птиц
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани представили почтовый конверт с символом «Новогодней столицы»
|
cледующая новость →В Горроще установили новый светофор
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.