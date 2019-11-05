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14:16, 5 ноября 2019 331
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Рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут проверять на наркотики

Рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут проверять на наркотики

Рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут проверять на наркотики. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор Николай Любимов.

«Мы приняли решение о создании программы по углубленному профилактическому осмотру. Это серьезный и смелый шаг, который поддержали сами родители», — сказал глава региона, отметив, что найдутся противники нововведения.

По словам Любимова, сведения о положительных результатах тестирования не будут передавать в правоохранительные органы. С употребляющими наркотики молодыми людьми будут работать медики и психологи.

«Наша задача — защитить детей, а не наказать», — подчеркнул Любимов.

Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.


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