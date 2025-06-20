Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные ягоды

В Рязани с началом лета стартовала активная продажа разнообразных ягод и фруктов, выращенных как на территории региона, так и за его пределами. Высокие цены не останавливают горожан от покупки сезонных витаминов. Корреспондент РЗН. Инфо посетила несколько рязанских рынков, чтобы выяснить, какие ягоды и фрукты продаются, а также за сколько их можно приобрести.

В Рязани с началом лета стартовала активная продажа разнообразных ягод и фруктов, выращенных как на территории региона, так и за его пределами. Высокие цены не останавливают горожан от покупки сезонных витаминов.

Корреспондент РЗН. Инфо посетила несколько рязанских рынков, чтобы выяснить, какие ягоды и фрукты продаются, а также за сколько их можно приобрести.

Центральный рынок

В продуктовом павильоне центрального рынка оказалось всего две точки с фруктами, ягодами и овощами, около которых было мало покупателей.

Товар привезен преимущественно из Азербайджана. Цена за килограмм абрикосов, персиков или нектаринов начинается от 400 рублей. Крупную черешню можно приобрести за 760 рублей, мелкую — 350.

Клубника на рынке — местная. Ее привезли из Захарова. Цена за килограмм составляет 450 рублей. Продавец уверяет, что весь товар абсолютно натуральный и качественный.

«Первомайский» рынок

Цена клубники на рынке варьируется в пределах от 300 до 400 рублей. Продавцы сообщают, что ягоду доставляют из Тамбова, Старожилова и Мичуринска. Покупателей уверяют, что клубника вкусная и сладкая.

Кроме того, на рынке много земляники. В основном вся она привезена из Мичуринска. Ягода продается в пластиковых стаканчиках по 400-500 миллилитров. Средняя цена у продавцов — 300 рублей.

На одной из точек покупателям предлагали на выбор два вида: бледно-розовая земляника с листочками — 250 рублей за стакан, а очищенная ярко-красная — 450. На «Первомайском» рынке также широкий выбор клубники и земляники, однако другие сезонные ягоды на прилавках найти трудно. Либо их быстро раскупают, либо привозят в небольших количествах.

Рынок в Песочне

На рынке представлен широкий ассортимент: абрикосы, нектарины, клубника, черешня и голубика.

Клубника здесь в основном из Тамбова, цена за килограмм — 250 рублей. Старожиловская выйдет немного дороже — 280 рублей. Средняя цена абрикосов — 250 рублей, персиков и нектаринов — 300. Продавцы отмечают, что большинство плодов доставляют из Армении и Узбекистана.

Для привлечения большего числа покупателей на многих на ценниках есть подписи «супер-сладкий», «супер!!!», «очень сладкий».

Килограмм черешни из Азербайджана и Узбекистана на рынке можно приобрести за 550 рублей.

У некоторых продавцов есть и голубика, однако желание купить ее возникает не у многих из-за большой цены. Дешевый вариант за 1500-1600 рублей везут на рязанские рынки из Крыма и Краснодара, а если заплатить на несколько сотен рублей больше, то можно получить ягоду из Африки.

«Марокко. Поэтому так дорого», — уточнила женщина, продающая голубику за две тысячи рублей.

Напомним, несмотря на нестабильные погодные условия и постоянно меняющуюся температуру воздуха урожай ягод не столкнулся с серьезными проблемами. В Минсельхозе уточнили, что «всем всего хватит».