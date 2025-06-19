Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
17°
Птн, 20
18°
Сбт, 21
18°
ЦБ USD 78.72 0.01 19/06
ЦБ EUR 90.31 -0.44 19/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 19/06 16:05
Нал. EUR 90.50 / 91.27 19/06 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
5 290
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
24 108
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
37 274
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
47 320
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Минсельхозе заявили, что в этом году ягод хватит на всех россиян
«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.

В Минсельхозе заявили, что в этом году ягод хватит на всех россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.