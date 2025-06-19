В Минсельхозе заявили, что в этом году ягод хватит на всех россиян
«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.
В Минсельхозе заявили, что в этом году ягод хватит на всех россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.
«Да все хорошо, не переживайте, всем всего хватит, всех накормим», — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, как в России обстоит дело с урожаем ягод.