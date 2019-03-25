Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Я решил продолжить обзоры на обеды в центре Рязани.

Ранее мы пытались найти идеальный бизнес-ланч.

На этот раз выбрал места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

Оценивать заведения буду вновь по пятибалльной системе и следующим критериям: стоимость, обслуживание, размер порций, вкус.

В меню войдут: салат, суп, горячее, напиток и три кусочка хлеба.

Напоминаю, что текст не рекламный: в течение недели обеды оплачивает редакция.

Понедельник — «Пешков»

Стоимость — 230 рублей

На первый обед я отправился в библиотеку имени Горького на улице Ленина. В кафе прошел, пользуясь удобной навигацией. Помимо него на цокольном этаже располагаются туалеты и гардероб.

Раздевалка для столовых, как я считаю, необходима. Она помогает одежде спастись от стойкого специфического «парфюма» приготовленной еды.

«Те, кто в столовую, вешают сами, без номерков», — сообщила мне гардеробщица.

В «Пешкове», видимо, старались создать атмосферу времен писателя — кафе украшают старые газеты, книги, балалайки, самовар и даже прялка. В зале есть вип-комната с двумя столиками, огороженная плетеной стенкой.

В помещении оказалось немного посетителей, так как я пришел после 14 часов. Видимо, поэтому работники столовой не спешили ко мне. Зато я успел подробно изучить меню на понедельник.

Выбор салатов к этому времени был уже невелик, поэтому пришлось взять пекинский (50 рублей), овощной суп (30 рублей), рис (20 рублей) и куриную грудку с помидором (100 рублей). Вместо компота, который закончился, довольствовался чаем (30 рублей).

Для любителей соусов рядом с хлебом поставили огромный чан с бесплатным майонезом и ложкой. Я таким подарком судьбы, чтобы приправить свои блюда, не воспользовался.

На кассе выяснилось, что можно заказать половину порции супа, а хлеб в кафе бесплатный. Также мне предложили на десерт тортики и выпечку, которой в заведении было в достатке.

Порция салата с курицей, пекинской капустой и огурцом была просто мизерной. Примерно такого же размера была порция майонеза, которая лежала в блюдце. В целом салат оказался очень легким и вкусным, а майонез восполнил недостающие организму калории.

А вот порция супа была большой. В чуть остывшем курином бульоне плавали картошка, перец, горох и даже кукуруза. Не сказать, что я пришел в восторг от вкуса блюда, но соотношение цены, качества и размера порадовало.

Приступив к горячему, я вновь встретился с майонезом. На этот раз он спрятался между сырной корочкой и куриной грудкой. Мясо оказалось сочным и аппетитным. А вот рис — с неприятным речным привкусом, из-за большой порции доесть его не удалось.

К чаю я все-таки взял местную булочку с курагой и, как оказалось, наелся на целый день.

стоимость: 3;

обслуживание: 5;

размер порций: 4;

вкус: 4.

итог: 16 баллов.

Вторник — администрация Рязани

Стоимость — 225 рублей

Человек незнающий вряд ли найдет буфет в администрации города. Навигации и вывески «Кафе у мэра» на здании нет. Чтобы попасть в столовую, нужно спуститься в гардероб, после него повернуть направо и пройти почти до конца коридора, до кабинета № 90 — «Буфет».

На входе здесь стоит единственная вешалка, на которой ваша одежда пропитается запахом столовой даже за пять минут. Меню на вторник висит на стене рядом с тележкой с подносами, ценники стоят на раздаче около каждого блюда, что очень удобно. На входе в полдень, как всегда, очередь.

На витрине — большой выбор салатов, из которых я взял винегрет (35 рублей). На первое из трех видов супов — картофельный с грибами (45 рублей), на горячее — картофельное пюре (30 рублей) и рыбу с овощами (90 рублей).

Антураж в зале не отличается чем-то оригинальным: небольшие столики, искусственные бархотки на столах и «Луна-луна, цветы-цветы» из колонок радиоприемника.

Заняв последнее из свободных мест, я приступил к обеду. Винегрет оказался таким же, как и в ресторане «Буфет», но отличался по стоимости на 50 рублей. Разве что консервированный горошек был не самого лучшего качества — жесткий и безвкусный, а вместо капусты в салат положили лук.

Суп с вермишелью, грибами и картофелем мне очень понравился, не смотря на отсутствие в нем мяса. Хотя я не уверен, что суп был постным.

Рыбу приготовили в духовке: кусок минтая посыпали морковью и луком, а сверху — сыром, который растекся по всей поверхности. Костей в рыбе не оказалось, впрочем, не очень-то и хотелось. Картофельное пюре не отличалось какими-то особенностями, разве что пару комочков попалось.

Обеденную композицию завершил вишневый компот.

Оказавшись в мэрии на обеде, вы можете расположиться бок о бок с депутатом гордумы или высокопоставленным чиновником и даже есть один и тот же суп. Однако даже это обстоятельство и всегда добрая кассирша, которая желает приятного аппетита и с заботой предлагает полить гарнир подливой, не спасут вас от стойкого запаха еды от вашей одежды после похода сюда.

стоимость: 3;

обслуживание: 3;

размер порций: 5;

вкус: 4.

итог: 15 баллов.

Среда — столовая «Обедофф»

Стоимость — 258 рублей, но есть нюанс

Заведение находится на улице Горького напротив отеля «Старый город». Про себя я подумал: «Третья столовая и снова подвал», но когда я оказался внутри, зал произвел на меня приятное впечатление.

На каменных стенах висели картины эпохи Возрождения, старые фотографии, чугунные утюги, правда последователей Никколо Макиавелли и Джордано Бруно за столами не оказалось.

На кассе мне презентовали каждое блюдо из меню. Я выбрал салат из овощей (49 рублей), среднюю порцию сырного супа (61), гречку (30 рублей), печень в сливочном соусе (95 рублей) и компот (20 рублей).

Сразу после заказа продавец мне сообщила о бизнес-ланче в кафе, который действует в обеденное время. Всего за 200 рублей я мог бы получить похожий набор блюд, но было уже поздно.

За столом я обнаружил на моей вилке жирный след, поэтому прибор пришлось заменить.

Салат состоял из свежих огурцов, помидоров, перца и лука. Все овощи были свежими, не обветренными и мелко нарезанными, поэтому я быстро расправился с ними. Перед подачей по моей просьбе его приправили маслом и укропом.

Суп сверху также украсили укропом, но само содержимое тарелки меня разочаровало. Ничего похожего на сырный суп я не увидел. Обычный бульон с картошкой, но без мяса, разбавили сметаной и выставили за сырный суп, добавив в него еще какую-то восточную приправу. Это никуда не годилось, тем более за 61 рубль.

Гречку перед подачей мне обильно полили соусом. Печень, которая таяла во рту, идеально сочеталась с соусом из сливок. А большая порция второго свела на «нет» осадок от невкусного супа.

Завершился обед приятным компотом из смородины.

На выходе я заметил табличку, которая предлагала отметить здесь корпоратив, день рождения или поминки, но я решил, что не буду возвращаться сюда.

стоимость: 3;

обслуживание: 4;

размер порций: 4;

вкус: 4.

итог: 15 баллов.

Четверг — «Политех»

Стоимость — 171 рубль

В столовой «Политеха» я оказался впервые, хотя зазывающая бегущая строка на вузе всегда привлекала внимание. Это место мне советовал один из депутатов гордумы после прочтения статьи про бизнес-ланчи.

Охранник легко пропустил меня через турникет, когда я сообщил, что направляюсь в кафе. «Так себе безопасность», — подумал я.

Еще со входа двери я увидел ректора вуза — Игоря Мурога, который тоже обедал, не отходя от работы. «Ну уже если руководство здесь, то кормить плохо точно не будут», — пробежала мысль.

Взяв небольшой поднос, я подошел к витрине. Из салатов выбрал «Зеленый» (30 рублей), а из горячего — щи (30 рублей). Не успел я уточнить, из чего сделана отбивная, как женщина раздаче уже положила ее на мою тарелку. Я не сопротивлялся. К отбивной (60 рублей) выбрал макароны (20 рублей), а на десерт — компот (25 рублей).

В кафе действует неплохая акция — при заказе на 200 рублей в подарок можно получить чай и пирожок (кстати, выпечки в «Политехе» было предостаточно). Такой же бонус предназначен и для именинников.

За обед я заплатил 171 рубль. Чтобы поучаствовать в акции, мне пришлось бы заказать, к примеру, еще один суп, который вряд ли поместился на небольшой поднос.

В зале, где сидел Мурог, все три стола оказались заняты, поэтому я осмелился пройти в зал для преподавателей. Оказавшись внутри, увидел, что в кафе есть еще и третья комната со столиками. Наверное, для деканов.

Салат «Зеленый» состоял из огурцов, капусты, лука и петрушки. Все ингредиенты оказались свежими, но пропорции — не совсем уместными. Лука положили больше, чем огурца, поэтому салат быстро пришлось заедать первым блюдом.

Щи с курицей оказались очень ароматными и наваристыми. Они напомнили мне вкус детства. Такими же меня кормили еще в детском саду.

Макароны были разваренными и слипшимися. Я так и представил, что их делали в гигантской кастрюле, и у повара не было времени следить за готовностью и помешивать блюдо. Отбивная с курицей понравилась: необычной для меню столовой оказалась заправка с чесноком. Все это было аппетитно не только на вид.

Завершил обед компот из смородины — на четверть стакан заполнили вареными ягодами. Оглянувшись по сторонам, я разглядел за соседним столиком несколько симпатичных студенток, которые обсуждали тяжелые будни молодежи. Это место мне определенно понравилось, сюда я загляну еще не раз.

стоимость: 5;

обслуживание: 4;

размер порций: 4;

вкус: 4.

итог: 17 баллов.

Пятница — столовая на улице Радищева

Стоимость — 246 рублей

Здесь я тоже оказался впервые. Чтобы попасть в столовую, спустился в подвал и вошел в железную дверь аккурат напротив магазина «Красное и белое».

Обстановка внутри отсылает во времена Советского союза: голые стены, канализационная труба на половину потолка, со столов не успевают убрать крошки из-за потока людей, на подоконниках цветы и радиоприемник, из которого звучит Николай Расторгуев.

Оказавшись на раздаче, я не обнаружил нигде ценников. Конечно, не хотелось получить дорогого кота в мешке на кассе, но так как мои обеды оплачивала редакция, я, не задумываясь, набрал полный поднос еды.

На закуску — салат из овощей, на первое — грибной суп. Во время выбора гарнира во мне проснулась армейская любовь к перловке. К ней я добавил зразу из свинины и компот.

За комплексный обед я заплатил 246 рублей. После покупки обнаружил, что в зале сидели одни мужчины в пиджаках фабрики «Большевичка», которые обсуждали насущные проблемы: от работы губернатора до карбюратора.

Обед традиционно начался с салата. В расписной тарелке оказался огурец с помидором и редис. Сверху блюдо поперчили и добавили петрушки. Все ингредиенты оказались свежими, но редис был очень сухим и безвкусным.

В супе на постном бульоне оказались не только грибы, но и гречка. Больше всего в тарелке было все-таки картофеля. Блюдо оказалось очень приятным, и я быстро опустошил тарелку.

Перловку с кусочками кукурузы и перца женщина на раздаче мне великодушно полила мясным соусом, так что передо мной оказался кусок говядины. Крупа была очень мягкой, видимо, ее варили долго, овощи добавляли блюду немного сладости. А вот котлета наоборот — была чересчур соленой. Внутри зразу буквально набили луком и яйцом, но даже это не спасло ее. Поэтому сладкое приходилось заедать соленым и наоборот.

Горячее я поспешил запить клубничным компотом, который был лучшим блюдом на этом обеде. Он мог бы стать этакой вишенкой на торте, жаль, что сам обед не удался.

стоимость: 3;

обслуживание: 3;

размер порций: 4;

вкус: 3.

итог: 13 баллов.

Вместо вывода

Главный атрибут столовых — поднос, на который ты сам набираешь себе еду. Эту существенно экономит время и позволяет не ждать драгоценные минуты, как в ресторанах и барах. И пусть здесь нет официантов, но улыбки кассира и банального «приятного аппетита» бывает достаточно для хорошего обслуживания.

Оценивая все столовые, я пришел к выводу, что кормят везде примерно одинаково. Главные минусы некоторых мест — отсутствие навигации, отдельной раздевалки и заканчивающаяся еда к 14 часам.

Самая лучшая цена на обед из столовых в центре города в «Политехе», а в других заведениях — на 40-60 рублей дороже. Если все примерно равны, то зачем переплачивать?