Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Я не люблю брать с собой еду на работу. Так и представляю: сначала готовишь, потом собираешь обед с собой, везешь в общественном транспорте, а после моешь пластиковые контейнеры и забираешь их домой.

Из-за этого во время каждого обеденного перерыва передо мной встает дилемма — куда пойти поесть? Желательно, недорого, вкусно и быстро, ведь стандартный обед длится не более 40 минут. Еще 20 минут нужно потратить на поход туда-обратно, разговоры и перекур.

В центре Рязани, в офисной зоне, располагается масса заведений, которые предлагают бизнес-ланчи. А вот смогут ли они ответить моим запросам и не ударить по моему кошельку?

Я решил написать этот обзор, чтобы рассказать рязанцам, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу. Не берем в расчет сетевые рестораны, а только местные. Оценивать заведения я буду по пятибалльной системе и следующим критериям:

стоимость;

время ожидания;

подача;

обслуживание;

размер порций;

вкус.

Сразу говорю — текст не рекламный. Все обеды оплачивает редакция.

«Буфетъ» — понедельник

Стоимость — 478 рублей

В первый день после выходных я решил далеко не ходить, поэтому отправился в соседнее с редакцией здание, где размещается ресторан «Буфетъ».

По обстановке в зале сразу понимаешь, что пришел в Ресторан (с большой буквы). Именно таким я представлял зал, в котором Наташа Ростова выходила на свой первый бал. На стенах портреты писателей, рядом напольные часы, торшеры, комод под старину, стулья и ширма в стиле ампир. Одежда официанток напомнила униформу советских школьниц: темное платье и кружевной передник.

Когда я зашел, один столик в зале был занят, а еще два забронированы. Встретившая меня официантка рассказала, что меню обновляется каждый день.

На закуску предлагался винегрет за 85 рублей (ну я же был в ресторане) и моцарелла с помидором (120 рублей), на первое — куриный бульон с клецками или суп-лапша с курицей (95 рублей), на горячее — свиной шашлык или говяжья печень (170 рублей). При этом за гарнир мне нужно было заплатить еще 50 рублей.

Я заказал винегрет, лапшу и шашлык с картофельным пюре. С учетом горячего лимонада мне предстояло заплатить 468 рублей. Выходило дороговато для одного обеда. «За собственные деньги на обед я бы сюда не пришел», — подумал я.

Сначала мне принесли лимонад, который был похож на сладкий горячий чай с имбирем и корицей, а затем закуску.

В винегрет, который украсили веточкой петрушки, добавили капусту. Такое сочетание мне понравилось, но больше ничего необычного за 85 рублей я не обнаружил. Даже приятного аппетита не пожелали.

Суп сверху посыпали зеленью, в нем я обнаружил очень много мяса, да и сама порция была довольно большой. При желании уже этим можно было насытиться, но впереди меня ждала порция шашлыка с пюре.

Несмотря на то, что в зале работала одна официантка, ждать блюда приходилось не больше минуты. Мясо подали с нашинкованной зеленью и соусом из томатной пасты. Пюре сверху украсили щепоткой зелени. Мясо оказалось немного суховатым, потому что успело остыть, но к пюре претензий у меня не было.

За обед я заплатил 478 рублей. Нет, я не ошибся, в чеке появились лишние 10 рублей (непонятно за что), но обнаружил я это лишь после сравнения цен в меню, которое ранее сфотографировал. На обед я потратил около 35 минут, но наелся на целый день.

Стоимость: 2;

Время ожидания: 5;

Подача: 4;

Обслуживание: 4;

Размер порций: 5;

Вкус: 5.

Итог: 25 баллов.

LOFT — вторник

Стоимость — 330 рублей

На следующий день я отправился на Почтовую. Loft стал единственным заведением из всех, которое зазывало на итальянский обед прямо с улицы, поэтому следующим я выбрал его.

На входе меня встретила доброжелательная официантка, которая на вопрос «где гардероб?» забрала мое пальто и унесла из зала.

Все столики в заведении были сервированы на максимальное количество гостей. Официантка принесла мне основное меню и забрала лишнюю посуду со стола. Меню бизнес-ланча уже находилось на столике. Блюда для него подбираются в соответствии с днем недели.

Во вторник мне пришлось заказать салат с фасолью, суп-пюре с пармой (ветчиной, не футбольным клубом) и пасту с ветчиной (карбонару) за 330 рублей, за 260 можно было ограничиться двумя блюдами. В подарок я еще получил бесплатный напиток. Выбор пал на имбирный лимонад.

Кроме ланчей, в ресторане действовали акции в дни недели. Во вторник женским компаниям предлагали скидку в 35%.

Ожидая заказ, я осмотрел зал. Люстры напоминали средневековые светильники, вдоль красных кирпичных стен с тарелками и зеркалами стояли бутылки с вином.

Во всем зале оказались заняты пять столиков. При этом официантов было примерно столько же, но не все были заняты делом: кто-то постоянно мелькал перед глазами, а кто-то стоял в стороне.

Первым на столе оказался приятный имбирный лимонад с лаймом и льдом. Следом официант принес пасту. Я удивился, что первым из меню мне принесли горячее, но на это девушка отреагировала лишь улыбкой.

Я все-таки решил подождать салат и получил его спустя две минуты после горячего. Он выглядел очень аппетитно, а самое главное — только приготовленным. Вместе с фасолью в тарелке оказалась курица, листья салата, стручковая фасоль и помидоры под соевым соусом. «Фишкой» блюда стала теплая картошка, которая, на мой взгляд, идеально сочеталась с остальными ингредиентами. Салат оказался настолько вкусным, что я не успел заметить, как моя тарелка оказалась пустой. Благо, к этому времени принесли суп, но так и не принесли салфетки.

По цвету суп был похож на тыквенный. Сверху небольшой порции оранжевого пюре выложили сухарики и кусочки ветчины с сыром рикотта. Но официантке пришлось уточнить у повара, из чего сделано блюдо, так как сразу ответить на этот вопрос она не смогла. Вернувшись, девушка утверждала, что суп морковный, но я до сих пор в этом сомневаюсь. Уж слишком выраженный цвет и вкус у тыквы. Впрочем, я мог и ошибаться. Одно точно — суп был съедобным, хотя, на мой вкус, немного холоднее, чем надо.

Когда я добрался до пасты, она успела немного обветриться. Перемешав и попробовав на вкус макароны, я забыл обо всех недостатках и с аппетитом уничтожил большую порцию карбонары, оставив пустеющую тарелку.

Loft оказался первым местом, где мне понравились абсолютно все блюда. На обед я потратил 35 минут. Немного подвел персонал — уж меню бизнес-ланча все официанты должны знать, но в любезности им было не отказать.

Стоимость: 4;

Время ожидания: 5;

Подача: 4;

Обслуживание: 5;

Размер порций: 5;

Вкус: 5.

Итог: 28 баллов.

The Peashem — среда

Стоимость — 250 рублей

В среду я решил пойти в студию-бар The Peashem. Признаюсь, когда начал спускаться вниз, заведение меня заинтересовало. Лестница, ведущая в подвал, была выдержана к красном стиле, а на стенах выгравированы необычные рисунки.

Захожу, а внутри на входе рядом с раздевалкой — никого, прохожу дальше, к столикам. В глаза сразу бросился антураж заведения: старые книги, телевизоры, магнитофоны. Фотографии музыкантов, актеров и писателей, но кроме меня посетителей в баре не было.

Я расположился за столом рядом со своим любимым Сергеем Довалатовым, передо мной на столе оказалось меню. На обед предлагалось три вида бизнес ланча: Советский (крабовый салат, рассольник и говяжий гуляш с гречкой), Европейский (салат из овощей с ветчиной, сырный суп и феттучини с грибами) и Западный (картофель-фри, грибная лапша и куриный бургер).

Понравилось то, что в меню указали состав каждого блюда. Также за 250 рублей мне предлагалось выбрать бесплатный напиток и я заказал местный ежевичный лимонад.

Как рассказал официант, меню ланча меняется примерно раз в месяц. Через три минуты после заказа у меня на столе появился сладкий сироп, смешанный с водой без газа и льдом. Это и был лимонад.

Не успел я распробовать напиток, как мне принесли салат и суп. Порция закуски оказалась средней, а еще больше расстроило то, что блюдо давно стояло приготовленное и заправленное майонезом в холодильнике. За время «выдержки» помидоры, огурцы и перец успели обмякнуть в майонезе и перестали быть привлекательными.

Едва я доел салат, как на столе оказалась и паста. Тут я расстроился еще больше, не помогал даже приятный джаз из колонок, ведь я рассчитывал на только что приготовленное блюдо.

Далее я приступил к сырному супу, который сверху посыпали сухариками из белого нарезного хлеба. Суп оставался горячим даже после салата, поэтому пришлось немного подождать, пока он остынет. Первое оказалось вкусным, даже несмотря на то, что на ложке попадались кусочки манки, лук и даже горошек черного перца.

Затем я приступил к феттучини. Сверху они оказали холодными, а внизу — горячими. Судя по всему, их хорошо разогрели в микроволновой печи, об этом говорил и сплавившийся сыр сверху. Обветренные макароны пришлось погрузить в сливочный соус, который оказался абсолютно безвкусным. Он так и не смог связать ингредиенты, поэтому мне казалось, что я ем макароны вприкуску с грибами. Слипшиеся макароны я попытался спасти солью и перцем, но доесть их так и не смог.

Счет мне пришлось ждать около восьми минут (к слову, на прием пищи ушло всего 20), которые я потратил на подключение к wi-fi и осмотр обстановки.

Стоимость: 5;

Время ожидания: 4;

Подача: 4;

Обслуживание: 3;

Размер порций: 3;

Вкус: 2.

Итог: 21 балл.

Alter Brauch — четверг

Стоимость — 270 рублей

После Peashem я выбрал еще один бар на Почтовой, но на этот раз пивной — Alter Brauch. Внутри оказалось совсем немного места, а столиков для обеда и вовсе четыре. За соседним с моим двое мужчин обсуждали размеры своих счетов в банке, а за другим женщины бальзаковского возраста — фотографии в инстаграме.

Само заведение оформили в едином крафтовом стиле, который сочетал в себе деревянную амбарную дверь с кирпичной стеной. Бар напоминал паб времен Дикого Запада. Казалась, вот-вот в дверь ворвется ковбой в шляпе и револьвером на ремне.

Пока я фантазировал, ко мне подошел официант с меню. Он рассказал, что в Alter Brauch постоянное меню по дням, которое есть на сайте заведения. В четверг за 240 рублей мне предстояло отведать фирменный салат «Alter Brauch», солянку из колбасок и говяжий бифштекс с яйцом. Цена на ланч в баре всегда одинаковая — 240 рублей, еще 30 мне пришлось отдать за морс.

Официант предлагал мне попробовать глинтвейн по акции, но я отказался. К сожалению, денег на дегустацию алкоголя редакция не выделила.

Не прошло и пары минут, как мне сразу принесли салат и солянку. Закуска состояла из небольшой порции листьев салата, соленого огурчика, копченостей и фасоли. Особый вкус салату придавал необычный сливочный соус с кислинкой. Закуска мне очень понравилась и я с интересом приступил к солянке.

Суп подали как положено, со сметаной, но без лимона, а из копченостей в нем была только колбаса. Блюдо оказалось только что разогретым в микроволновке — сверху холодное, а снизу — кипяток, поэтому впечатление от первого оказалось немного подпорченным.

Как только я расправился с солянкой, рядом появился официант, который принес бифштекс, спрятавшийся под жаренным яйцом. Рядом на тарелке лежала мини-порция картофельного пюре, пожаренный хлеб и кетчуп.

Оказалось, что бифштекс прятался не просто так. Котлета оказалась полуфабрикатом, в которой еще и почему-то попадались кости. Картофельное пюре было похоже на вчерашнее или даже на плохо раздавленную картошку в мундире с кожицей, поэтому его пришлось оставить на тарелке. К кетчупу претензий у меня не было.

Но попробовать алкоголь в этот день все-таки пришлось. Я решил уточнить состав салатного соуса, который мне так понравилось. Оказалось, что его ингредиенты держат в тайне, но по секрету мне сказали, что в него входит коньяк.

В итоговом чеке появился хлеб, но платить за него не пришлось. На обед я потратил 28 минут. Кстати, за это время помимо меня в бар никто так и не зашел. Я решил, что тоже вряд ли сюда вернусь. Разве что в пятницу вечером…

Стоимость: 5;

Время ожидания: 5;

Подача: 4;

Обслуживание: 4;

Размер порций: 3;

Вкус: 3.

Итог: 24 балла.

Chulan — пятница

Стоимость — 390 рублей

В заведении меня встретили очень гостеприимно. На входе забрали верхнюю одежду и провели в зал, где меня с распростертыми объятиями ждала полиция. Ждала она, конечно, не меня, а составляла протокол о правонарушении. Как рассказал официант, в баре произошел «небольшой конфликт» и администратор вызвал полицию.

Впрочем, окружающие стражей порядка, казалось, не замечали. Половина мест в зале оказалась занята, народ активно обедал и курил кальяны.

«Деловое меню» пятницы я узнал заранее из соцсетей заведения. Chulan настолько серьезно подошел к вопросу популяризации своих бизнес-ланчей, что выкладывает видеоролики с готовой едой.

«Полный» ланч (салат, суп и горячее) стоил 380 рублей, суп и горячее — 310, салат и горячее — 350, а салат и суп — 270. В меню был и «деловой» кальян за 400 рублей.

Я взял все три блюда (формшмак из сельди и копченого угря, шурпу из баранины, шашлык из свиной корейки с печеным картофелем и компот).

Через пять минут после заказа мне принесли форшмак и компот из сухофруктов. Кстати, здесь мне впервые пожелали приятного аппетита. Официант уточнил, нужен ли мне хлеб, на что я кивнул головой, увлекшись блюдом.

Передо мной оказалось форшмак и шесть гренок на каменном подносе, который красиво оформили горошками перца, петрушкой и соусом.

Фаршмак оказался приятным на вкус и не горчил, но гренки из черного хлеба были чересчур масленые. После закуски суп пришлось подождать несколько минут.

Шурпу мне принесли в гигантской тарелке, которая стояла не еще более гигантском блюде, но порция супа оказалась небольшой. Его приготовили по традиционному рецепту: крупно нарезанные картофель, перец, морковь, лук и большой кусок мяса. Восточные специи лишь добавляли колорита блюду. Суп я съел очень быстро, порция оказалась еще меньше, чем я ожидал, а горячее все не несли.

Я осмотрелся. В Chulan нет изысканной мебели, как в «Буфете» и олдскульных вещей, как в типичных барах. Все здесь просто и со вкусом.

Официантов в зале было немного. Они «разрывались» между новыми гостями, столиками и кухней. Через пять минут ожидания мне пообещали, что горячее будет с минуты на минуту.

Большой кусок мяса с косточкой и правда был только из духовки. Свинину явно не готовили на углях, но это никак не повлияло не ее вкус. Она была достаточно прожаренной и сочной. Рядом на тарелке располагался огромная картофелина в мундире с соусом из сметаны и зелени. Блюдо было очень сытным, поэтому за 390 рублей мне удалось наесться.

Да, я не ошибся в чеке появились лишние 10 рублей за хлеб, о которых меня не предупреждали. Перед уходом официант уточнил, понравился ли мне ланч и конкретное блюдо, но на этом вся любезность закончилась и одежду мне пришлось искать самому в одном из шкафов.

Из-за частого ожидания на обед я потратил более 40 минут, поэтому возвращался на работу я в ускоренном темпе.

Стоимость: 3;

Время ожидания: 4;

Подача: 5;

Обслуживание: 5;

Размер порций: 5;

Вкус: 5.

Итог: 27 баллов.

Вместо вывода

Эти пять дней показали, что ночные клубы и пивные бары (Alter Brauch и The Peashem) меньше всего предназначены для деловых обедов. А посещение ресторана («Буфетъ») выльется в круглую сумму — около 500 рублей за обед.

Оптимальным вариантом мне показались Loft и Chulan. Да, суммы за обеды здесь тоже не самые низкие, но всегда можно сэкономить, выбирая вариацию блюд, например, горячее и суп или суп и салат.

Текст не является рекламным, все обеды оплачены из бюджета редакции.