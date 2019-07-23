Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани. На этот раз под наши прицелы попала уличная еда.

Мне, как корреспонденту, который постоянно на ногах, часто не хватает времени, чтобы основательно провести свой обеденный перерыв. Именно поэтому приходится есть на ходу. В таких ситуациях выручают кафе с уличной едой.

Самым распространенным блюдом в них считается обычная шаурма с курицей. Пять минут и быстрый и сытный обед у тебя в пакете, а потом уже и в желудке.

В этот обзор снова попадут заведения в деловом центре Рязани.

Оценивать заведения буду вновь по пятибалльной системе и следующим критериям: стоимость, обслуживание, размер порций, вкус.

Напоминаю, что текст не рекламный: в течение недели мои обеды оплатит редакция.

Понедельник — «Бургер бар» на улице Ленина

В первый рабочий день новой недели я выбрал ближайшее заведение к редакции. Им оказалось «БургерБар» на углу улиц Ленина и Право-Лыбедской. Место открылось совсем недавно, поэтому от него я ожидал хорошего уровня обслуживания и, безусловно, еды. Им же нужно завоевывать рязанскую публику…

Внутри небольшого помещения расположилась барная стойка и пять столов, все они были заняты. Кто-то просто ждал заказ, а кто-то основательно обедал с пенным напитком.

В меню бара большой выбор ингредиентов для шаурмы, даже мясо нескольких видов — курица, свинина, мраморная говядина.

Изначально с редакцией была договоренность, что везде я беру самую обычную шаурму с курицей, без добавления сыра и прочих топпингов. Заказ обошелся в 149 рублей.

Уже через семь минут передо мной на тарелке с салфеткой лежала шаурма. Кассир пожелал приятного аппетита и указал на черные виниловые перчатки, которые позволят оставить руки чистыми.

По размерам шаурма была больше обычной, ее содержимое обернули в плотный лаваш одним слоем, так как по толщине он походил скорее на блин.

Первое впечатление самое важное. Так вот, в самом начале своего обеда я вообще не почувствовал вкус курицы: ни ароматного маринада, ни специй. Было ощущение, что в блюде отваренная куриная грудка. Возможно, вкус перебивали соус и остальные овощи: капуста, укроп, огурец и помидор.

Сливочный соус оказался обычным, но в нем не было резкого вкуса чеснока или остроты, которая может испортить ваш обед. Повар выложил все ингредиенты в ряд, поэтому с правой стороны было одно мясо, а с другой — только овощи.

И только в конце обеда я понял, что львиная доля соуса оказалась внизу шаурмы, и он, не найдя другого выхода, начал вытекать на тарелку. Если не обращать внимание на мелкие детали, в целом шаурма оказалась довольно вкусной. А вот с вытяжкой в заведении все плохо — моя футболка успела пропитаться запахом бургерных котлет настолько сильно, что в редакции при моем появлении сразу поняли, что я начал работать над новыми «обжорами».

стоимость: 4;

обслуживание: 3;

размер порций: 4;

вкус: 4.

итог: 15 баллов.

Вторник — «Тарелка» на улице Краснорядской

Заведение расположилось в подвале напротив торговых рядов на улице Краснорядской. Внутри оказалось пусто, но не скучно. Атмосфера заведения напоминала молодежные бары: в колонках играла современная музыка, на столе стоял старенький телевизор с дисками и видеомагнитофоном, рядом с высокими столами вытягивались барные стулья.

Здесь мне предстояло заказать не шаурму, а шаверму. В меню числилась ленинградская и даже рязанская, но я взял классическую за 130 рублей.

На окне «Тарелки» красовалась философская надпись «Шаверма или Шаурма — неважно, если есть она».

У продавца не оказалось сдачи с пятисот рублей, поэтому пришлось воспользоваться мобильным банком, чтобы оплатить обед. Пока я мыл руки, за моим столом оказался поднос с шаур… шавермой. А с момента заказа прошло не больше четырех минут.

«Фишкой» заведения считается, видимо, форма шавермы: она была вытянутой, но мне показалась меньше «обычной». Хотя в меню значился вес в 350 граммов. И еще неклассическая форма сыграла злую шутку со вкусом — лаваша в шаверме было столько же, сколько в обычной шаурме, но этого количества хватило, чтобы сделать блюдо «Тарелки» сухим.

Из овощей в шаверме от «Тарелки»: мелко нарезанная морковь, капуста, огурец и лук. Мясо, увы, оказалось остывшим, а под видом соуса в блюдо положили обычный майонез.

Отдаю должное местным поварам: мяса в шаверму положили много, его было больше, чем овощей, но мне опять не хватило приправ, лишь вкус тмина мелькнул, как наваждение, где-то в середине обеда.

И все-таки мои изначальные предположения подтвердились: за продолговатостью скрывалась маленькая порция шавермы, поэтому я банально не наелся.

Надеюсь, лучшие места обзора еще впереди.

стоимость: 5;

обслуживание: 4;

размер порций: 2;

вкус: 3.

итог: 14 баллов.

Среда — «Лампа» на улице Краснорядской

Здесь мне предстояло попробовать «Ленинградскую шаверму». Она была самой дешевой из представленного в «Лампе» меню, но самой дорогой в моем обзоре — 160 рублей.

Само заведение понравилось: перекусить можно было или в комнате с кассой, где можно было сесть на высокий барный стул, или в соседней — за одним из уютных столиков. На полках в зале лежали книги, посвященные искусству, на кирпичных стенах висели фотографии посетителей кафешки, над потолком — интересные светильники, хотя, скорее всего, правильнее их назвать «лампами».

Пока я наслаждался интерьером, на моем столе оказалась шаверма на большой разделочной доске в крафтовом пакете с логотипом заведения. Заказ принесли за пять минут, но размер блюда неприятно удивил. Стало тревожно, что после такого обеда придется идти в столовую за супом.

Шаверма, по задумке повара, полностью лавашем не закрывалась — аккуратные кусочки мяса и овощей вызывали аппетит. Внешний вид блюда не обманул — за сочную, с идеальным сочетанием курицы, соуса и овощей шаверму, я почти простил поварам ее маленький размер. В соусе не было ничего лишнего, порадовали и листья салата, а не обычная капуста.

В целом, ленинградская шаверма от «Лампы» мне понравилась. Вкусно, но мало.

стоимость: 3;

обслуживание: 5;

размер порций: 3;

вкус: 5.

итог: 16 баллов.

Четверг — "Шаурма+" на улице Соборной

В четверг я решил зайти в заведение рядом с ТЦ «Малина». Сразу же на входе меня расстроил резкий неприятный запах, который, впрочем, рассеялся рядом с кассой.

Для того, чтобы сделать заказ, пришлось отстоять очередь из четырех человек, и ждал я шаурму дольше обычного — около 10 минут.

За это время я успел помыть руки, занять место за одним из шести столиков с мягкими диванчиками. Номер моего заказа написали ручкой на чеке и пообещали объявить его по готовности.

Очень быстро все столики оказались заняты, поэтому все приходящие подсаживались с извинениями к незнакомым им людям.

Вскоре я дождался заветной цифры и со словами «приятного аппетита» получил поднос с шаурмой, кончик которой окунули в чесночный соус.

Итак, классическая шаурма за 130 рублей. Откусив первый кусок шаурмы, я сразу почувствовал приятный вкус копченого мяса под аппетитный хруст лаваша. Курица была нежной и горячей и больше походила на маринованный шашлык, который оказался в лаваше.

Помимо главного ингредиента, в шаурму положили огурцы, помидор и минимум капусты и моркови. Из-за этого главный акцент в блюде получился на мясе.

Этого мне не хватало в блюдах остальных заведениях. И, пожалуй, легкого чесночного соуса. Он стал этакой вишенкой на торте.

Однозначно, это место я планирую посещать и дальше.

стоимость: 5;

обслуживание: 4;

размер порций: 4;

вкус: 5.

итог: 18 баллов.

Пятница — «Ням-Ням» на улице Соборной

Последнее заведение в обзоре располагается рядом с предыдущим, около «Малины». Однако «Ням-Ням» позиционирует себя, как небольшое кафе с арабской кухней, а не просто быстрая еда.

По традиции, я заказал классическую шаурму, здесь она стоила 130 рублей.

Кафе «Ням-Ням» — это темное помещение с летающими мухами, бархатными диванами бордового цвета и современной музыкой в стиле техно. Туалета в заведении не оказалось, поэтому время ожидания может показаться посетителям очень долгим.

Шаурму пришлось ждать около восьми минут. Блюдо принесли в оригинальной тарелке, похожей на селедницу. Ее кончик вновь обмакнули в сливочный соус, но на этот раз в нем чувствовалась кислинка, надеюсь, что это был сок лимона.

После моего ворчания, что салфеток на столе нет, они появились вместе с пожеланием приятного аппетита.

Порадовали размеры порции: на курицу, огурцы, помидоры и листья салата местные повара не поскупились. А вот мясо опять не отличалось выраженным вкусом маринада или приправ.

Доев шаурму, я начал понимать, что навязчивая «кислинка» в соусе не так уже и приятна и благополучно запил все зеленым чаем.

стоимость: 5;

обслуживание: 3;

размер порций: 4;

вкус: 4.

итог: 16 баллов.

Вместо вывода

Подводя итоги, я готов отметить, что ни одно из просмотренных мною заведений меня не разочаровало. Почти в каждом шаурма отказалась вкусной, однако мои симпатии после этого недельного «обзора» остались на стороне «Шаурмы+".