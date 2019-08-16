Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Они никому не нужны. Их родители либо умерли, либо спились, либо сидят в тюрьме. От сирот изначально отворачивается судьба, лишая детства в семье, а после совершеннолетия об их существовании забывает государство.

Получить законную квартиру многие из сирот пытаются годами, а выходит у тех, кто обращается в суд. Остальные продолжают ждать.

Но выиграть дело еще не значит переехать. В Рязани в 2018 году тринадцати сиротам нашли, но не приобрели положенные квартиры, хотя деньги на покупку у города были. Новостей об этом нет в интернет-пространстве, более того — сами сироты не в курсе того, что уже могли бы справить новоселье.

Добро пожаловать в гетто

Окраина Рязани. Улица Песоченская. Здесь в 2016 году квартиры получили 64 сироты. Их расселили в две новостройки. Таких гетто в Рязани немного: сейчас федеральный закон запрещает давать больше 25% квартир в одном доме сиротам.

Поправка более чем правильная: вчерашние воспитанники детских домов и интернатов должны социализироваться, а жизнь в коммуне этому, мягко говоря, не способствовала. Вырвавшись от воспитателей, но оставшись вместе и став соседями, молодые люди устраивали круглогодичный праздник непослушания.

В каждом регионе есть дома и даже целые кварталы с жильем для сирот. После кризиса 2014 года застройщики охотно шли на продажу квартир для государства. Хоть и отдавали жилье по цене чуть ниже рыночной, но оптом.

Работники местных администраций так вообще махом убивали всех зайцев: надо было раз в год найти строителя, готового отдать часть новостройки для сирот. Сложнее стало после нововведений в законе, когда квартиры пришлось покупать в разных домах и районах города.

«И плакала, и смеялась»

Наталья Иванова получила квартиру в 2016 году. Этот год и следующий стал одним из самых щедрых для рязанских сирот на жилье. Ключи ей вручили в горадминистрации, как любят писать официальные сайты, «в торжественной обстановке».

«И плакала, и смеялась», — вспоминает Наташа тот день. Она — бывшая воспитанница Мосоловской школы-интерната. Рассказывая историю о получении жилья, Наташа ни разу не пожаловалась: «квартира замечательная» и судилась она за нее «всего» год. И те слезы, которые она роняла перед чиновниками, были слезы радости.

А вот ее родной брат так и не получил квартиру: «Не успел, умер». Наташа объясняет, что никто ей и брату никогда не говорил о положенных по закону квадратных метрах.

Девушка уже работала, когда случайно узнала, что государство ей должно квартиру. Пройдя четыре суда, она решила помочь брату, но случилось несчастье и его не стало.

Наташа осталась одна: ни мамы, ни папы, ни старшего брата. «Я всех похоронила», — объясняет Наташа.

У нее нашлись силы идти дальше: сейчас есть любимая работа и крыша над головой. «Хочешь, я пришлю тебе фотографию на фоне моей новой стенки?» — спрашивает она, улыбаясь.

Ни квартир ни денег

Юрист Петр Иванов помогает сиротам в суде доказать свое право на жилье. Самой большой проблемой он называет недостаточное финансирование.

«Государственные деньги не позволяют закрыть очередь, которая ежегодно растет. В 14 сирота уже может встать на учет, а в 18 — получить квартиру». Это идеальная картина, которой, конечно, нет в нашем регионе.

Сейчас в очереди на квартиру стоят 564 сироты по всей области. Статистику озвучила министр образования Ольга Щетинкина перед депутатами заксобрания. Самая острая проблема с покупкой жилья, конечно, в Рязани.

В 2016 году город отдал сиротам 64 квартиры, в 2017 году — 68. Цифры в 2018 году совсем иные: Рязань приобрела только 31 квартиру, хотя планировала 95. Из-за чего жилья куплено меньше чем в предыдущие годы, Ольга Щетинкина не указывает. На этот вопрос частично ответила пресс-служба мэрии. Администрация заявила, что по тринадцати квартирам «инициировано расторжение муниципальных контрактов из-за несоответствия качества жилых помещений необходимым условиям проживания».

Не освоил — верни

Покупка квартиры — удовольствие дорогое. На приобретение жилья для сирот «скидывается» федеральный бюджет (из него приходят субсидии) и область.

По формуле высчитывается стоимость квартиры, потом ее утверждают. Как и в любой сделке, где фигурируют государственные деньги, далее начинает работать федеральный закон №44. Благодаря ему государственные закупки — это открытые данные в Единой информационной системе. Только после торгов сирота может рассчитывать на жилье.

Если же субъект федеральные средства не использовал по каким-либо причинам, деньги придется отдать. И на следующий год при распределении финансов, увидев такое местное равнодушие, большие начальники могут деньги просто не дать.

Хозяин постарался

«Вы сами видите, что квартира в хорошем состоянии», — риэлтор показывает журналисту под видом потенциального покупателя стандартную по российским меркам однокомнатную квартиру на улице Магистральной. Тридцать три квадратных метра, раздельный санузел, приличного вида коммуникации, остекленный балкон.

«Хозяин постарался. Видите?» — спрашивает риэлтор, обращая внимание на оштукатуренные стены и ровный пол «однушки».

После предложения «вы же давно продаете, давайте торговаться» риэлтор заметно грустнеет и отказывается.

А печалиться есть от чего — эту квартиру должны были продать еще в конце 2018 года. Она — одна из тринадцати «однушек», в которые должны были въехать сироты. Сделка не прошла, а мэрия теперь называет эту квартиру «неудовлетворительной».

Торги здесь уместны

Возможно, мэрия поставила квартире на Магистральной неуд из-за качества ремонта? Предположим, что сотрудников администрации смутили деревянные рамы или плохо закрывающиеся межкомнатные двери, а они планировали переселить сироту в хоромы. Для этого стоит посмотреть, какова стоимость жилья для сирот в Рязани.

В 2019 году мэрия на портале госзакупок разместила тендер на квартиры по цене 1 390 211 рублей. Ясно, что на рынке недвижимости элитное жилье за такую сумму не купишь. Да и закон не требует особенных условий для сирот. Они должны получить жилье, отвечающие санитарным нормам. Проще говоря, цитируя риэлтора с улицы Магистральной, «хоть завтра заезжай».

Квартира в Приокском, наугад выбранная из списка «неудовлетворительных», всем требованиям закона соответствует. Более того, эту квартиру как и другие двенадцать пытались поставить на кадастровый учет в конце 2018 года как муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем передать ее детям-сиротам. Только мэрия проигнорировала федеральный закон, который обязывает открывать торги на портале госзакупок. А значит сделка изначально была незаконной, и ничего удивительного, что регслужба отказала в регистрации по всем тринадцати квартирам. Высокопоставленные чиновники не раз потом пытались уговорить регистраторов, но те нарушать закон не стали.

Что это: удивительная халатность, когда в мэрии поняли, что федеральные средства придется вернуть, а времени проводить тендер уже нет? Или это часть какой-то хитроумной комбинации? И так хочется спросить: а в каких условиях живут забывчивые работники мэрии? Сколько у них квартир: одна, а может быть несколько?

Ответов на эти вопросы нет. Есть только постоянно растущая очередь из сирот, которые, пройдя все круги бюрократического ада, ждут. Они и еще подождут. Им не привыкать.

Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру области. Считаем, что необходимо провести проверку действий чиновников.