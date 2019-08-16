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18:28, 16 августа 2019 101
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Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Они никому не нужны. Их родители либо умерли, либо спились, либо сидят в тюрьме. От сирот изначально отворачивается судьба, лишая детства в семье, а после совершеннолетия об их существовании забывает государство.

Получить законную квартиру многие из сирот пытаются годами, а выходит у тех, кто обращается в суд. Остальные продолжают ждать.

Но выиграть дело еще не значит переехать. В Рязани в 2018 году тринадцати сиротам нашли, но не приобрели положенные квартиры, хотя деньги на покупку у города были. Новостей об этом нет в интернет-пространстве, более того — сами сироты не в курсе того, что уже могли бы справить новоселье.

Добро пожаловать в гетто

Окраина Рязани. Улица Песоченская. Здесь в 2016 году квартиры получили 64 сироты. Их расселили в две новостройки. Таких гетто в Рязани немного: сейчас федеральный закон запрещает давать больше 25% квартир в одном доме сиротам.

Поправка более чем правильная: вчерашние воспитанники детских домов и интернатов должны социализироваться, а жизнь в коммуне этому, мягко говоря, не способствовала. Вырвавшись от воспитателей, но оставшись вместе и став соседями, молодые люди устраивали круглогодичный праздник непослушания.

В каждом регионе есть дома и даже целые кварталы с жильем для сирот. После кризиса 2014 года застройщики охотно шли на продажу квартир для государства. Хоть и отдавали жилье по цене чуть ниже рыночной, но оптом.

Работники местных администраций так вообще махом убивали всех зайцев: надо было раз в год найти строителя, готового отдать часть новостройки для сирот. Сложнее стало после нововведений в законе, когда квартиры пришлось покупать в разных домах и районах города.

«И плакала, и смеялась»

Наталья Иванова получила квартиру в 2016 году. Этот год и следующий стал одним из самых щедрых для рязанских сирот на жилье. Ключи ей вручили в горадминистрации, как любят писать официальные сайты, «в торжественной обстановке».

«И плакала, и смеялась», — вспоминает Наташа тот день. Она — бывшая воспитанница Мосоловской школы-интерната. Рассказывая историю о получении жилья, Наташа ни разу не пожаловалась: «квартира замечательная» и судилась она за нее «всего» год. И те слезы, которые она роняла перед чиновниками, были слезы радости.

А вот ее родной брат так и не получил квартиру: «Не успел, умер». Наташа объясняет, что никто ей и брату никогда не говорил о положенных по закону квадратных метрах.

Девушка уже работала, когда случайно узнала, что государство ей должно квартиру. Пройдя четыре суда, она решила помочь брату, но случилось несчастье и его не стало.

Наташа осталась одна: ни мамы, ни папы, ни старшего брата. «Я всех похоронила», — объясняет Наташа.

У нее нашлись силы идти дальше: сейчас есть любимая работа и крыша над головой. «Хочешь, я пришлю тебе фотографию на фоне моей новой стенки?» — спрашивает она, улыбаясь.

Ни квартир ни денег

Юрист Петр Иванов помогает сиротам в суде доказать свое право на жилье. Самой большой проблемой он называет недостаточное финансирование.

«Государственные деньги не позволяют закрыть очередь, которая ежегодно растет. В 14 сирота уже может встать на учет, а в 18 — получить квартиру». Это идеальная картина, которой, конечно, нет в нашем регионе.

Сейчас в очереди на квартиру стоят 564 сироты по всей области. Статистику озвучила министр образования Ольга Щетинкина перед депутатами заксобрания. Самая острая проблема с покупкой жилья, конечно, в Рязани.

В 2016 году город отдал сиротам 64 квартиры, в 2017 году — 68. Цифры в 2018 году совсем иные: Рязань приобрела только 31 квартиру, хотя планировала 95. Из-за чего жилья куплено меньше чем в предыдущие годы, Ольга Щетинкина не указывает. На этот вопрос частично ответила пресс-служба мэрии. Администрация заявила, что по тринадцати квартирам «инициировано расторжение муниципальных контрактов из-за несоответствия качества жилых помещений необходимым условиям проживания».

Не освоил — верни

Покупка квартиры — удовольствие дорогое. На приобретение жилья для сирот «скидывается» федеральный бюджет (из него приходят субсидии) и область.

По формуле высчитывается стоимость квартиры, потом ее утверждают. Как и в любой сделке, где фигурируют государственные деньги, далее начинает работать федеральный закон №44. Благодаря ему государственные закупки — это открытые данные в Единой информационной системе. Только после торгов сирота может рассчитывать на жилье.

Если же субъект федеральные средства не использовал по каким-либо причинам, деньги придется отдать. И на следующий год при распределении финансов, увидев такое местное равнодушие, большие начальники могут деньги просто не дать.

Хозяин постарался

«Вы сами видите, что квартира в хорошем состоянии», — риэлтор показывает журналисту под видом потенциального покупателя стандартную по российским меркам однокомнатную квартиру на улице Магистральной. Тридцать три квадратных метра, раздельный санузел, приличного вида коммуникации, остекленный балкон.

«Хозяин постарался. Видите?» — спрашивает риэлтор, обращая внимание на оштукатуренные стены и ровный пол «однушки».

После предложения «вы же давно продаете, давайте торговаться» риэлтор заметно грустнеет и отказывается.

А печалиться есть от чего — эту квартиру должны были продать еще в конце 2018 года. Она — одна из тринадцати «однушек», в которые должны были въехать сироты. Сделка не прошла, а мэрия теперь называет эту квартиру «неудовлетворительной».

Торги здесь уместны

Возможно, мэрия поставила квартире на Магистральной неуд из-за качества ремонта? Предположим, что сотрудников администрации смутили деревянные рамы или плохо закрывающиеся межкомнатные двери, а они планировали переселить сироту в хоромы. Для этого стоит посмотреть, какова стоимость жилья для сирот в Рязани.

В 2019 году мэрия на портале госзакупок разместила тендер на квартиры по цене 1 390 211 рублей. Ясно, что на рынке недвижимости элитное жилье за такую сумму не купишь. Да и закон не требует особенных условий для сирот. Они должны получить жилье, отвечающие санитарным нормам. Проще говоря, цитируя риэлтора с улицы Магистральной, «хоть завтра заезжай».

Квартира в Приокском, наугад выбранная из списка «неудовлетворительных», всем требованиям закона соответствует. Более того, эту квартиру как и другие двенадцать пытались поставить на кадастровый учет в конце 2018 года как муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем передать ее детям-сиротам. Только мэрия проигнорировала федеральный закон, который обязывает открывать торги на портале госзакупок. А значит сделка изначально была незаконной, и ничего удивительного, что регслужба отказала в регистрации по всем тринадцати квартирам. Высокопоставленные чиновники не раз потом пытались уговорить регистраторов, но те нарушать закон не стали.

Что это: удивительная халатность, когда в мэрии поняли, что федеральные средства придется вернуть, а времени проводить тендер уже нет? Или это часть какой-то хитроумной комбинации? И так хочется спросить: а в каких условиях живут забывчивые работники мэрии? Сколько у них квартир: одна, а может быть несколько?

Ответов на эти вопросы нет. Есть только постоянно растущая очередь из сирот, которые, пройдя все круги бюрократического ада, ждут. Они и еще подождут. Им не привыкать.

Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру области. Считаем, что необходимо провести проверку действий чиновников.


Автор: Наталья Смольянинова

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