Миллион на счастливое детство. В какую сумму обходятся рязанским родителям их чада

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
«Три тысячи на занятия по-английскому, восемьсот на танцы, не забыть оплатить костюм и выступление на конкурсе». С таких подсчетов начинается месяц среднестатистического родителя.
Конечно, вместо английского может быть восточная борьба, а вместо танцев — кружок по робототехнике. Суть не меняется. В обучение детей родители готовы инвестировать регулярно. Большинство — даже экономя на себе. Так сколько стоит родить-вырастить-воспитать-обучить ребенка для родителей и государства?
Последнее, безусловно, в стороне не стоит. Так, в Рязанской области на
Эти нужды и полвека назад обеспечивались за казенный счет. А вот различные взносы на охрану, ремонт, «уникальные» учебные пособия и пожертвования в фонд школы естественно ложатся на родительские плечи. И это лишь толика частных инвестиций в детство.
Именно частных, ведь бюджетные ассигнования на обеспечения нормального качества жизни подрастающего поколения не сопоставимы с тратами мам и пап.
Наши коллеги с портала Банки.ру выяснили, что родить и воспитать ребенка от момента диагностирования беременности до 22 лет (условного окончания вуза и начала самостоятельной жизни) стоит 13,7 миллиона рублей.
В «прожиточный минимум» авторы исследования включили не только минимально необходимую еду и одежду, как считает прожиточный минимум государство, но и прочие, совершенно необходимые для полноценного развития ребенка, статьи расходов: игрушки и гаджеты, кружки, развлечения, отдых на море или в детском лагере, оплата детского сада и няни, школьные поборы, репетиторы для старшеклассников, дни рождения, учеба в вузе. Столичные журналисты ориентировались на середину среднего класса и оставили за кадром сегменты «премиум» и совсем уже «эконом».
Но средний класс в Рязани по своим расходам явно отличается от мидлсегмента в Москве. RZN.info попробовал рассчитать стоимость счастливого детства исходя из рязанских цен и реалий и без учета форс-мажорных ситуаций. Приведенные ниже цифры мы получили, воспользовавшись статистическими данными из открытых источников. Так, среднедушевой доход на 1 июля в Рязанской области составлял 23 477 рублей в месяц. Из них, к примеру, на медицинскую страховку уходит 5,1% или 1 197 рубля.
Собрав воедино все эти траты за 22 года жизни ребенка, мы получили:
Итого: 3,87 миллиона рублей.
На эти деньги в Рязани можно купить четыре квартиры-студии в новостройках спальных районов, два внедорожника среднего ценового сегмента, 50 соток земли с подведенными коммуникациями в живописном и престижном пригороде., но жизнь и благосостояния ребенка конечно же в сто крат дороже.
Правда далеко не все наши земляки так считают.
По данным Рязаньстата, в регионе с начала этого года заметно снизились показатели рождаемости. В прошлом году с января по август в Рязанской области родились 8 тысяч 656 человек, в этом году за восемь месяцев — 7 тысяч 524. В расчете на тысячу человек рождаемость упала с 11,5 до 10.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьКлубный дом премиум-класса «Легенда Горького» - место, где жизнь размеренна и уединенна
|
cледующая новость →Компания «PPF Страхование жизни» в Рязани : 7 вопросов личному финансовому эксперту