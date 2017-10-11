Миллион на счастливое детство. В какую сумму обходятся рязанским родителям их чада

«Три тысячи на занятия по-английскому, восемьсот на танцы, не забыть оплатить костюм и выступление на конкурсе». С таких подсчетов начинается месяц среднестатистического родителя.

Конечно, вместо английского может быть восточная борьба, а вместо танцев — кружок по робототехнике. Суть не меняется. В обучение детей родители готовы инвестировать регулярно. Большинство — даже экономя на себе. Так сколько стоит родить-вырастить-воспитать-обучить ребенка для родителей и государства?

Последнее, безусловно, в стороне не стоит. Так, в Рязанской области на образование ежеминутно тратится 3 тысячи 143 рубля. Но в эту сумму входят и расходы на зарплату учителей, и укрепление материально технической базы школ.

Эти нужды и полвека назад обеспечивались за казенный счет. А вот различные взносы на охрану, ремонт, «уникальные» учебные пособия и пожертвования в фонд школы естественно ложатся на родительские плечи. И это лишь толика частных инвестиций в детство.

Именно частных, ведь бюджетные ассигнования на обеспечения нормального качества жизни подрастающего поколения не сопоставимы с тратами мам и пап.

Наши коллеги с портала Банки.ру выяснили, что родить и воспитать ребенка от момента диагностирования беременности до 22 лет (условного окончания вуза и начала самостоятельной жизни) стоит 13,7 миллиона рублей.

В «прожиточный минимум» авторы исследования включили не только минимально необходимую еду и одежду, как считает прожиточный минимум государство, но и прочие, совершенно необходимые для полноценного развития ребенка, статьи расходов: игрушки и гаджеты, кружки, развлечения, отдых на море или в детском лагере, оплата детского сада и няни, школьные поборы, репетиторы для старшеклассников, дни рождения, учеба в вузе. Столичные журналисты ориентировались на середину среднего класса и оставили за кадром сегменты «премиум» и совсем уже «эконом».

Но средний класс в Рязани по своим расходам явно отличается от мидлсегмента в Москве. RZN.info попробовал рассчитать стоимость счастливого детства исходя из рязанских цен и реалий и без учета форс-мажорных ситуаций. Приведенные ниже цифры мы получили, воспользовавшись статистическими данными из открытых источников. Так, среднедушевой доход на 1 июля в Рязанской области составлял 23 477 рублей в месяц. Из них, к примеру, на медицинскую страховку уходит 5,1% или 1 197 рубля.

Собрав воедино все эти траты за 22 года жизни ребенка, мы получили:

питание и одежда — 2,48 миллиона рублей; медицинское обслуживание — 316 тысяч рублей; оплата детского сада и дополнительных занятий — 300 тысяч рублей; отдых, развлечения, игрушки — 464 тысячи рублей; обучение в вузе на коммерческой основе (по данным сайта по 14-ти учебным заведениям) — 300 тысяч рублей.

Итого: 3,87 миллиона рублей.

На эти деньги в Рязани можно купить четыре квартиры-студии в новостройках спальных районов, два внедорожника среднего ценового сегмента, 50 соток земли с подведенными коммуникациями в живописном и престижном пригороде., но жизнь и благосостояния ребенка конечно же в сто крат дороже.

Правда далеко не все наши земляки так считают.

По данным Рязаньстата, в регионе с начала этого года заметно снизились показатели рождаемости. В прошлом году с января по август в Рязанской области родились 8 тысяч 656 человек, в этом году за восемь месяцев — 7 тысяч 524. В расчете на тысячу человек рождаемость упала с 11,5 до 10.