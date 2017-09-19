В минуту. Бюджет Рязани за 60 секунд

В позднесоветскую эпоху ярые пропагандисты развитого социализма, говоря о неоспоримых преимуществах строя, любили рассказывать, сколько в СССР за минуту производится холодильников, мотороллеров, женских колготок и прочей промышленной продукции. Даже в школах проводились классные часы под незатейливым названием «В гостях у минутки», где ученики выступали с докладами и сыпали мало понятными им цифрами.

Статистика была впечатляющей, но о качестве выпускаемых изделий и их доступности для рядового потребителя ретивые агитаторы предпочитали не распространяться.

Нынешняя российская экономика избавлена от идеологического гнета и показатель успешности — это уже не только тонны, кубометры и декалитры — а прежде всего рубли, эффективно вложенные государством и бизнесом в различные отрасли промышленности.

От величины бюджетного финансирования в огромной степени зависят такие сферы как здравоохранение, образование, сфера услуг и благоустройство. Это утверждение справедливо как для огромной страны так и для отдельно взятого региона, района и города.

Лечиться, учиться, гордиться

Для того, чтобы представить сколько бюджетных денег уходит каждые 60 секунд на поддержание достойного качества жизни рязанцев мы провели краткий анализ расходов городской казны за 2017 год.

Наш обзор не претендует на детальность и глубину. Мы выбрали лишь несколько ключевых направлений, где вливание государственных денег или недофинансирование ощутимо большинству рязанцев.

Начнем с нескольких ключевых статей областного бюджета.

Дороги — не только извечная русская беда, но и едва ли не самая увесистая часть расходов казны. Дорожный фонд рязанской области на 2017 год составляет 5,24 миллиардов рублей. Таким образом каждую минуту на строительство и ремонт дорог тратится 9973 рубля.

Без крепкого здоровья даже по идеальной дороге далеко не уедешь. Судя по бюджету Областного фонда обязательного медицинского страхования на лечение одного рязанца в этом году заложено 12 тысяч 544 рубля 74 копейки, то есть, 23 копейки в минуту.

Наряду с созданием условий для того, чтобы более-менее комфортно лечиться, власти Рязани не забывают об еще одной потребности горожан — учиться.

За минуту на развитие образования тратится 3143 рубля 36 копеек.

Уютные инвестиции

Важная составляющая комфортной жизни практически для каждого из нас — высокое качество жилищно-коммунальных услуг. В этой сфере сильны позиции частного бизнеса, тем не менее муниципалитет каждую минуту выделяет развитие ЖКХ и энергосбережения 176 руб 50 копеек.

А вот в благоустройстве вклад городских властей, увы, куда существеннее, чем усилия предпринимателей. На уют и эстетическую привлекательность рязанских улиц, парков и скверов ежеминутно из казны утекает 1005 рублей 30 копеек .

Благополучная экология от усилий чиновников зависит куда меньше, отсюда и относительно скромные 69 руб 36 копеек, которые каждые 60 секунд тратятся на охрану окружающей среды в Рязани.

Конечно, муниципальные служащие не забывают о себе любимых. Причем речь не только о зарплате чиновников, но и об их репутации. На повышение эффективности муниципального управления в Рязани ежеминутно расходуется 29 рублей 81 копейка.

А после напряженного труда не только сотрудник администрации, но и каждый рязанец имеет право хорошенько попариться не только в частной, но и в одной из малочисленных муниципальных бань. На легкий пар каждую минуту из казны отпускается 12 руб 70 копеек.

Не забывают составители бюджета и о вечном. На содержание и благоустройство мест захоронения за минуту из казны уходит 48 рублей 71 копейка.

Но закончить небольшой обзор все же хотелось бы на светлой ноте. Чтобы нас как можно реже посещали темные мысли ради обеспечения освещения на более чем 600 городских улицах каждые 60 секунд тратится 155 рублей и 31 копейка.