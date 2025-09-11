МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев

С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, которое предустанавливают на все новые телефоны. Многих бюджетников в Рязанской области также обязали поставить МАХ себе на телефон. Однако обычные пользователи пока не стремятся переходить на новый мессенджер, в том числе из-за демонизированного образа политики конфиденциальности. Редакция РЗН. Инфо проверила на себе работу мессенджера МАХ и узнала, почему его активно внедряют в жизни рязанцев.

Ко всему новому общество относится настороженно. Мессенджер МАХ идет по этому пути. Россиян отпугивает топорное, а иногда и насильное внедрение нового приложения в их жизнь.

С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, которое предустанавливают на все новые телефоны.

Многих бюджетников в Рязанской области также обязали поставить МАХ себе на телефон. Однако обычные пользователи пока не стремятся переходить на новый мессенджер, в том числе из-за демонизированного образа политики конфиденциальности.

Редакция РЗН. Инфо проверила на себе работу мессенджера МАХ и узнала, почему его активно внедряют в жизни рязанцев.

Мессенджер МАХ: что это и как выглядит изнутри

Новый мессенджер MАХ появился весной 2025 года как аналог китайского приложения WeChat. В июне Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера в России. В середине июля по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина таким мессенджером стал MАХ. По данным СМИ, с его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями и звонить, а также пользоваться сервисами для решения повседневных задач: например, покупать билеты и заказывать еду. Кроме того, там можно будет получить доступ к государственным сервисам и цифровым документам. В правительстве отметили, что за работу МАХ и развитие будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — «дочка» холдинга VK.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что новый мессенджер рекомендовали активнее использовать в регионах. С 1 сентября МАХ вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты, которые продают в России. Как, например, это реализуют на платформе iOS, можете почитать здесь.

И если до середины августа россияне не нуждались в МАХ, то после «частичного ограничения» звонков в двух самых популярных мессенджерах России — Telegram и WhatsApp* принялись скачивать новое приложение. Кстати, по данным на 9 сентября, в MАХ зарегистрировалась более 80 миллионов человек. Блокировку звонков РКН объяснил «противодействием преступникам». Ведомство заявило, что эти мессенджеры использовались для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

При этом новое приложение МАХ обезопасить от мошенников своих пользователей пока также не смогло, уже зафиксированы первые случаи кражи денег.

Надо отметить, что как правило финансовые хищения у людей происходят исключительно через «социальную инженерию», а не взлом приложений.

На данный момент приложение имеет схожий с Telegram и VK-мессенджер интерфейс.

Мессенджер поддерживает базовые возможности для общения: текстовая переписка, запись кружочков, аудио- и видеозвонки «при низкой скорости интернета». Также в МАХ можно отправлять голосовые сообщения и обмениваться файлами до 4 гигабайт.

Пользователи могут создавать групповые чаты, отправлять стикеры и реакции в виде эмодзи, использовать встроенный искусственный интеллект Giga Chat от Сбера — он умеет генерировать тексты и изображения по запросу, расшифровывать аудио и пересказывать прочитанную информацию.

Также в этой версии доступны переводы через Систему быстрых платежей прямо в чате.

С 14 июля в тестовом режиме запустили каналы [только для подтвержденных медийных лиц и ряда крупных СМИ, — прим. ред.]. На данный момент каналов уже более 500.

В приложении есть инструменты для разработчиков, в том числе конструктор чат-ботов. Также компании получили возможность создавать на платформе свои мини-приложения на базе Max Bot API: например, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и финансовые сервисы.

В будущем платформа должна включать не только эти, но и другие возможности:

Загружать и листать видео, слушать музыку;

Оплачивать штрафы и пошлины;

Обращаться в государственные органы через «Госуслуги»;

Подписывать документы усиленной электронной подписью;

Заказывать еду;

Записываться к врачу;

Вызывать такси;

Создавать бизнес-аккаунты;

Использовать в качестве цифрового удостоверения личности (например, показывать паспорт в магазине);

Общаться в образовательных чатах, которые используют в учебных заведениях всех уровней

Пока нет точных данных, когда приложение запустит эти функции. Предположительно, осенью 2025 года.

Для регистрации в приложении понадобится только номер телефона, СМС-код и согласие с пользовательским соглашением.

Также интересно, что это первый мессенджер, в котором так активно блокируют аккаунты подозрительных людей. Самой частой причиной блокировки стала рассылка спама. А аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы навсегда. Пока непонятно, как модерируют контент в мессенджере и определяют, кого нужно заблокировать, а кого просто предупредить. Одна из таких историй приключилась с россиянкой. В запрещенной соцсети она рассказала, что после видеозвонков с мамой ее заблокировали в МАХ. Причиной стали обсуждение экстремистских материалов, суицидальных мыслей. Однако россиянка отметила, что ничего такого сказано между ней и ее мамой не было.

«Уже попросили скачать МАХ»

Новый мессенджер внедряется довольно грубо, топорно. Летом его только запустили, а сейчас рязанцев просят, а иногда «заставляют» регистрироваться в нем.

Александра [имя изменено по просьбе родительницы, — прим. ред], мама пятиклассника, рассказала редакции, что в конце августа на собрании их попросили «потихоньку начать скачивать МАХ и создавать все чаты, связанные со школой, там».

«Не успели привыкнуть к тому, что родительские чаты были в WhatsАpp*, как буквально пару лет назад их переместили в Telegram. А сейчас уже просят переходить в новый мессенджер и общаться в нем. Даже старые электронные дневники искоренили, перешли на новую платформу NetSchool, в которой при регистрации подтверждать вход можно, но необязательно, через МАХ», — заявила собеседница.

Кроме школьников, скачивать новый мессенджер обязали и первокурсников вузов. На странице «Вконтакте» РГУ имени Есенина 12 августа появился пост, в котором говорится, что всем первокурсникам на почту пришла ссылка-приглашение в чат МАХ. И в дальнейшем на вопросы студентов в группе «Подслушано РГУ имени Есенина» отвечали и настоятельно рекомендовали скачать новый мессенджер для получения официальной информации.

Помимо школьников и студентов мессенджер просят скачать и в бюджетных организациях.

«Нам на работе сказали скачать МАХ, зарегистрироваться и создать рабочие чаты. В дальнейшем, когда появится распоряжение, мы должны будем создать канал и вести его, дублируя информацию с других площадок», — прокомментировала Анастасия [имя изменено по просьбе девушки, — прим. ред], работающая в госучреждении.

Почему решили создать новый мессенджер

По официальной версии, главная причина разработки национального российского мессенджера — безопасность и конфиденциальность переписок. Большинство сервисов, с помощью которых россияне сейчас общаются друг с другом — например, Telegram или WhatsApp*, созданы за рубежом. А значит, данные всех пользователей хранятся на иностранных серверах, что чревато утечкой персональных данных, которые попадают в том числе в руки спецслужб других стран.

Кроме того, создание MAX связано ещё с несколькими целями, среди которых:

Формирование отечественной цифровой экосистемы. MAX должен стать альтернативой зарубежным мессенджерам и объединить переписку, звонки, госуслуги и электронные документы

Удобство связи граждан с государственными и муниципальными властями. В будущем на платформу планируют перенести образовательные сервисы и школьные чаты

Мифы и реальность

В конце лета в соцсетях медийных лиц и каналов появились домыслы о том, что в МАХ прослушиваются звонки, местоположение и все страницы, просмотренные в интернете, передаются службам. Но так ли это? Редакция изучила политику конфиденциальности MAХ и пришла к выводу:

МАХ собирает личные данные. Многие современные браузеры собирают некоторые технические данные (например, IР-адрес и настройки устройства), чтобы улучшить работу программы или защитить пользователей. Но это практикуют практически все крупные платформы и сервисы.

MAX, как и любое другое приложение, работает в рамках стандартных правил и запрашивает у пользователя разрешения только на те функции, которые действительно нужны для работы сервиса. Для сравнения: у WhatsApp* — 85 разрешений, у Telegram — 71, у MAX — 63. То есть по уровню доступа к функциям устройства он ничем не отличается от зарубежных аналогов.

MAX запрашивает доступ к камере, микрофону, геолокации, Bluetooth и многому другому. Но это стандартные опции, без которых не будет работать часть функционала. К примеру, доступ к контактам нужен для общения, к камере и микрофону — для звонков, к хранилищу — для обмена файлами. Не стоит забывать, что игры также просят предоставить доступ к камере, а банки — к микрофону.

Сервис может передавать данные о пользователях только тем органам госвласти, кому обязан по действующему законодательству, и только по соответствующему запросу, а также может собирать информацию о посещенных веб-страницах, чтобы нативно предлагать вам тот контент, который интересен.

В современных телефонах невозможно подключиться к камере или микрофону в неожиданный момент для пользователя. Причем защита от такого постоянного доступа встроена в сами операционные системы, будь то iOS или Android. В настройках телефона пользователь сам может решать, когда у конкретного приложения есть доступ к микрофону или камере.

Отметим еще раз, что аналогичные разрешения запрашивают тот же Telegram, VK, Instagram* и WhatsApp*. Например, вы что-то поискали в поисковике браузера или в соцсетях, а через какое-то короткое время вам выскакивает реклама с тем, что вы искали. Кстати, приложения банков обычно имеют еще более широкий доступ к устройству.

Пока приложение МАХ выглядит сырым, оно мало чем отличается от имеющихся на рынке мессенджеров. При этом принудительная блокировка звонков у конкурентов и топорное внедрение в жизнь россиян не добавляет ему рейтинга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Max нужна конкуренция, чтобы люди сами захотели его поставить, поэтому зарубежные мессенджеры должны остаться в России.

Однако утверждение, что MAX будет массово шпионить за людьми и передавать каждый шаг в ФСБ не более, чем миф. Тот же Песков заявил, что любые мессенджеры «абсолютно прозрачны» для спецслужб.

* принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ