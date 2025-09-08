За месяц MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов

В августе MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов. Об этом сообщило РИА Новости 8 сентября со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Отмечается, что самой частой причиной блокировки стала рассылка спама. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы навсегда.

Кроме того, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов.