«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты на продажу техники без российских приложений?

Этим летом в России приняли закон об обязательной установке отечественного приложения RuStore на гаджетах, продаваемых в стране. Изменения начали действовать с 1 сентября 2025 года. 2 сентября стало известно, что из-за этих изменений айфоны, в которых невозможно официально установить RuStore, в России начали продавать с пометкой о недостатке. Редакция РЗН. Инфо решила узнать, как обстоят дела с продажей техники Apple в Рязани. Для этого журналист посетила четыре популярных магазина техники и пообщалась с консультантами и покупателями.

Этим летом в России приняли закон об обязательной установке отечественного приложения RuStore на гаджетах, продаваемых в стране. Изменения начали действовать с 1 сентября 2025 года.

2 сентября стало известно, что из-за этих изменений айфоны, в которых невозможно официально установить RuStore, в России начали продавать с пометкой о недостатке.

Редакция РЗН. Инфо решила узнать, как обстоят дела с продажей техники Apple в Рязани. Для этого журналист посетила четыре популярных магазина техники и пообщалась с консультантами и покупателями.

Штрафы до 200 тысяч

Новые поправки коснулись закона «О защите прав потребителей». За несоблюдение требований предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для компаний — от 50 до 200 тысяч рублей.

Штрафы касаются именно айфонов, ведь новом документе указано, что RuStore можно устанавливать на всех устройствах ОС Android, а «Apple на уровне лицензионных соглашений… продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и операционной системы».

Если товар не соответствует требованиям к предустановке необходимых приложений, в том числе это касается уже проданных смартфонов — это считается недостатком.

Отмечается, что помимо гарантии свободного скачивания RuStore и оплаты приложений в российском магазине, покупателям должны еще и предоставить гарантии на использование предустановленного ПО, а также софтом из данного магазина.

По данным РБК, помимо RuStore и MAX в числе приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты: «Яндекс Браузер с Алисой», поисковое приложение «Яндекс», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», 2ГИС, «Почта@Mail.ru», голосовой помощник «Маруся», новостной агрегатор «Дзен», платформа «ВК Видео», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платежная система Mir Pay, портал «Госуслуги», офисный пакет «МойОфис Документы», антивирус Kaspersky Free, а также сервис проверки маркировки товаров «Честный знак» и приложение для чтения электронных книг и прослушивания аудиокниг «Литрес». Списки программ существуют также для компьютеров, ноутбуков и умных телевизоров.

Пока с момента вступления в силу новых правил, россияне не подали ни одной жалобы в Роспотребнадзор на продажу гаджетов с нарушениями.

«Вы сами решаете — недостаток это или нет»

В М. Видео айфоны и остальная техника Apple выставлены на витрине за стеклом. Консультант объяснил это наличием пломб — то есть продавец не имеет права вскрывать телефон до покупки. Такая же политика действует в магазине и на Samsung определенной серии. На вопрос, как обстоят дела с предустановкой российских приложений, консультант объяснил, что с продажей проблем не будет, и устанавливать приложения необязательно.

«Мы вам не будем устанавливать RuStore, Max и прочие приложения. Если продается товар без этих приложений, то он по российским критериям считается с недостатком. Мы просто вас оповещаем: на этом конкретном айфоне нет RuStore, вы подпишете бумагу, и уже сами решите — недостаток это для вас или нет», — рассказал консультант.

Также продавец рассказал, что прекращения поставок техники не ожидается. В конце сентября М. Видео ожидает крупную поставку новой модели — iPhone17. Сейчас расценки на последние модели колеблются в районе 85 тысяч рублей, но в октябре по словам консультанта, они снизятся на порядок.

Гарантия при покупке предусмотрена от продавца.

«На наших айфонах стоит RuStore»

В магазине техники DNS айфоны также стоят в витрине под стеклом. Вскрывать их до покупки нельзя из-за пломб. Однако консультант заявил, что на устройствах установлен RuStore.

«Пока на наших айфонах стоит только RuStore [Мы не поняли, как они это сделали. Прим. Ред. ]. MAX в айфонах точно будет. Вопрос только в том, как они продаваться будут, потому что они все должны быть по базе проходить, как бракованные. И мы не знаем, как это все реализовывать, потому что открывается большой простор для мошенничества. Вы по сути покупаете телефон, на котором написано „брак“. Соответственно, все вопросы сразу к нам и что с этим делать — мы не знаем», — поделился консультант DNS.

Гарантия на технику предоставляется от продавца.

«Пока поставок нет»

В МТС также не было открытой выкладки техники Apple. На вопрос о предустановке российских приложений, консультат ответил вопросом: «А вам они нужны?»

Он пояснил, что скоро в магазине будет поставка с предустановкой — ее ожидают в течение ближайшего месяца. Сейчас модели представлены без этой функции.

Отметим, что для установки отечественных приложений на айфон, его придется активировать.

Продавец очень неохотно отвечал на другие вопросы, про «брак» ничего не сказал. Гарантии на технику также нет.

RuStore точно не будет

Подержать в руках айфон перед покупкой удалось в магазине The iStore. Несмотря на уход Apple из России, он позиционирует себя, как официальный представитель производителя.

«Мы работаем с официальным сервисным центром Apple. Мы возим также официально, как и возили ранее, просто это юридически оформлено иначе. Стандарты те же, поставки те же. Наша техника в Рязани не отличается от техники в ОАЭ. Есть гарантия. Например, сама компания давала гарантию три года, мы — один», — рассказал продавец в магазине.

На вопрос будет ли предустановлен MAX в айфонах, консультант ответил, что это неизвестно. А вот RuStore точно нет и не будет.

«В России сейчас два официальных магазина — RuStore [Речь идет о физическом магазине, продающем устройства, а не приложении. Прим. Ред.] и iStore, у нас торговая марка iStore», — поделился молодой человек.

И даже если Apple предусмотрит автоматическую установку RuStore и MAX, то это будет выглядеть таким же образом, как с другими обязательными сервисами.

«При первой активации пользователю будут предлагаться обзор на приложения, MAX будет просто среди них, и потребителю можно будет отказаться от него и все», — рассказал консультант.

На вопрос о ценах и поставках, продавец заключил — неизвестно ожидать ли снижения трафика. И хотя со временем цены, как правило, снижаются, не стоит ожидать резкого изменения цен на айфоны.

Об айфонах с недостатками консультант не упомянул ни разу, а от ответа на прямой вопрос ушел, сказав, что бракованных телефонов модели iPhone16 не встречал.