В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием MAX

В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием мессенджера MAX. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, полицейские задержали подозреваемого, который оказался жителем города Шахты Ростовской области.
В ведомстве отметили, что о первом случае дистанционного хищения с использованием MAX стало известно 14 августа.
Также стало известно и о двух случаях мошенничества в новом мессенджере в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на начальника местной полиции Виктора Позняка.
В одном случае жертва потеряла 600 тысяч рублей, в другом — 350 тысяч.
По словам Поздняка, схема мошенников остается прежней: сначала человеку внушают, будто его персональные данные были скомпрометированы, затем утверждают, что деньги якобы перевили в «недружественные» страны.