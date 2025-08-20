В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием MAX

В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием мессенджера MAX. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейские задержали подозреваемого, который оказался жителем города Шахты Ростовской области.

В ведомстве отметили, что о первом случае дистанционного хищения с использованием MAX стало известно 14 августа.

Также стало известно и о двух случаях мошенничества в новом мессенджере в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на начальника местной полиции Виктора Позняка.

В одном случае жертва потеряла 600 тысяч рублей, в другом — 350 тысяч.

По словам Поздняка, схема мошенников остается прежней: сначала человеку внушают, будто его персональные данные были скомпрометированы, затем утверждают, что деньги якобы перевили в «недружественные» страны.