Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
19°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.90 / 80.40 20/08 13:50
Нал. EUR 94.20 / 94.50 20/08 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
731
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 860
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 757
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием MAX
Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Полицейские задержали подозреваемого — жителя Шахт Ростовской области. О первом дистанционном хищении с использованием MAX стало известно 14 августа. Также в Екатеринбурге зафиксировали два случая: жертвы потеряли 600 тысяч и 350 тысяч рублей. По словам начальника местной полиции Виктора Позняка, схема та же — вводят в заблуждение о компрометации данных и переводах денег в «недружественные» страны.

В России зарегистрировали первые случаи мошенничества с использованием мессенджера MAX. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейские задержали подозреваемого, который оказался жителем города Шахты Ростовской области.

В ведомстве отметили, что о первом случае дистанционного хищения с использованием MAX стало известно 14 августа.

Также стало известно и о двух случаях мошенничества в новом мессенджере в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на начальника местной полиции Виктора Позняка.

В одном случае жертва потеряла 600 тысяч рублей, в другом — 350 тысяч.

По словам Поздняка, схема мошенников остается прежней: сначала человеку внушают, будто его персональные данные были скомпрометированы, затем утверждают, что деньги якобы перевили в «недружественные» страны.