Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 10 тысяч рублей

Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей. В него входят ингредиенты для горячего блюда (2 кг курицы, 500 г картофеля, чеснок — 511 рублей), овощной нарезки (600 г помидоров и огурцов — 512 рублей), закусок (бутерброды с красной икрой — 2 666 рублей, со шпротами — 304 рубля), мясная и сырная тарелки (около 1 237 рублей), салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» (576 и 291 рубль), фрукты (892 рубля) и торт (718 рублей). Напитки включают шампанское (425 рублей), вино (513 рублей), коньяк (820 рублей), чай (85 рублей), сок (136 рублей) и минералку (78,4 рубля).

Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей. По расчетам РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), эта сумма включает все необходимые ингредиенты для традиционного праздничного ужина.

В состав новогодней корзины входят продукты для горячего блюда, овощной нарезки, закусок и десертов. В частности, для основного блюда потребуется 2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок, что обойдется в 511 рублей. Овощная нарезка, состоящая из 600 граммов помидоров и огурцов, будет стоить 512 рублей.

Закуски также были учтены: бутерброды с красной икрой станут самой дорогой частью стола — продукты для 12 бутербродов обойдутся в 2 666 рублей. В то же время, бутерброды со шпротами будут стоить всего 304 рубля. Мясная и сырная тарелки потребуют около 1 237 рублей.

Салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» обойдутся в 576 и 291 рубль соответственно. За фрукты к праздничному столу придется заплатить около 892 рублей, а стоимость торта составит 718 рублей.

Что касается напитков, бутылка шампанского стоит в среднем 425 рублей, вино — 513 рублей, а коньяк — 820 рублей. Упаковка чая будет стоить 85 рублей, сок — 136 рублей, а минералка — 78,4 рубля.