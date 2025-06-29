Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июля 2025 года

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивается ежегодно. В 2025 году тарифы ЖКХ в среднем подорожают на 14,1%. Редакция РЗН. Инфо подготовила список изменений, которые начнут действовать с 1 июля.

Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивается ежегодно. В 2025 году тарифы ЖКХ в среднем подорожают на 14,1%. Редакция РЗН. Инфо подготовила список изменений, которые начнут действовать с 1 июля.

Электричество

В городских населенных пунктах размер оплаты электроэнергии в домах с газовыми плитами возрастет с 6,33 до 7,13 руб./кВтч. Население с электрическими плитами будет платить уже не 4,43 рубля, а 4,99. Тариф для сельского населения также возрастет с 4,43 до 4,99.

Газ

Тарифы на газ увеличатся следующим образом:

с 8,969 руб./куб. м. до 9,855 за газовые плиты при наличии центрального отопления и горячего водоснабжения;

с 8,261 руб./куб. м. до 9,077 за газовые плиты при наличии центрального отопления и газового водонагревателя;

с 7,704 руб./куб. м. до 8,465 за газовые плиты при наличии индивидуального отопления.

Вывоз мусора

Подорожает для рязанцев и обращение с ТКО. Тариф на вывоз мусора региональным оператором «Эко-Пронск» для многоквартирных домов возрастет с 119,21 рублей с человека до 133,37. Собственники частных домов должны заплатить уже не 120,78 рублей, а 135,12.

Холодная и горячая вода

Тариф на холодную воду в Рязани увеличится с 33,10 до 37,64 руб./куб. м., а на водоотведение — с 42,08 до 44,78 руб./куб. м.

Изменится оплата и за горячее водоснабжение:

в жилых домах с неизолированными стояками с полотенцесушителем с наружной сетью — 272,38 руб./куб. м., без наружной сети — 263,66;

в жилых домах с неизолированными стояками без полотенцесушителя с наружной сетью — 254,94 руб./куб. м., без наружной сети — 246,22;

в жилых домах с изолированными стояками с полотенцесушителями с наружной сетью — 254,94 руб./куб. м., без наружной сети — 246,22;

в жилых домах с изолированными стояками без полотенцесушителя с наружной сетью — 237,51 руб./куб. м., без наружной сети — 228,79.

Отопление

Стоимость тепловой энергии также увеличится. Отопление для жителей Рязани подорожает с 2980,66 до 3487,37 руб./Гкал.

С полным списком предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.