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В 2025 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги увеличится на 14,1%
Проект постановления главы региона опубликовали на сайте правительства.

В Рязанской области повысится индекс изменения размера оплаты услуг ЖКХ в 2025 году. Проект постановления главы региона опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, во второй половине следующего года для жителей Рязанской области индекс изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги составит 14,1%. Максимально допустимое отклонение при данном показателе — 4,8%.

С 1 июля в Рязани тарифы повысят на:

  • электроснабжение — 12,6%;
  • газоснабжение — 10,5%;
  • отопление — 17,3%;
  • холодное водоснабжение — 13,7%;
  • горячее водоснабжение — 16,8%;
  • водоотведение — 6,4%;
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,9%.

В Скопине:

  • электроснабжение — 12,6%;
  • газоснабжение — 10,5%;
  • холодное водоснабжение — 17,7%;
  • горячее водоснабжение — 14,7%;
  • водоотведение — 15,5%;
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,9%.

В Касимовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 12,6%;
  • газоснабжение — 10,5%;
  • холодное водоснабжение — 16,5%
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,9%.

В Сасовском муниципальном округе:

  • электроснабжение — 12,6%;
  • газоснабжение — 10,5%;
  • холодное водоснабжение — 7,1%;
  • водоотведение — 5,7%;
  • отопление — 18,2%;
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 11,9%.

Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.

Напомним, ранее сообщалось, что регионы под контролем ФАС начнут устанавливать индексы платы граждан за ЖКХ.