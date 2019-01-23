Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

В Рязани только и разговоров, что о неубранном снеге. Эту тему обсуждают на каждой кухне, в соцсетях и комитетах гордумы.

Все горожане, как один, жалуются на заснеженные парковки, ледяные тротуары, висящие сосульки и горы снега.

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Как рассказывает Андрей Шестопалов, ежесуточно в городе трудится более 100 машин. Днем дирекция в составе 75 человек занимается уборкой тротуаров, парков и скверов с привлечением техники.

В ночное время начинается уборка снега с дорог, чтобы не мешать транспортному потоку.

«В дирекции круглосуточно дежурит около 25 единиц техники. Ситуация на улице ежедневно мониторится специалистами, которые определяют улицы для чистки и вывоза снега, — отмечает Шестопалов. — Когда начинаются осадки, выпавший снег посыпают пескосоляной смесью, чтобы он оставался рыхлым, и в ночное время начинается грейдирование и подборка снега».

Чей снег?

Важная проблема — разобраться, чей снег лежит на улице, кому он принадлежит. Город начинают чистить с центральных улиц, которые являются лицом Рязани.

Как рассказывает Андрей Шестопалов, в приоритете у дирекции по благоустройству — маршруты общественного транспорта. Их ежедневно чистят и вывозят скопившийся снег.

На отдаленных улицах города и в спальных районах предусмотрено только грейдирование: здесь снег в течение зимы не вывозят, а оставляют на обочинах.

За парки, скверы и тротуары также отвечает дирекция. При этом, согласно правилам благоустройства Рязани, собственники, владельцы и арендаторы зданий и строений обязаны чистить снег и лед на подходе и входе, а также прилегающей территорий.

Владельцы же должны убирать упавшие сосульки и лед с крыш, но многие этого просто не делают. Этим Шестопалов объяснил ситуацию на улице Право-Лыбедской, где глыбы льда с крыши пролежали целую неделю.

Рядом с многоквартирными домами дороги, парковки и тротуары чистят управляющие компании, которые обслуживают дома.

Помимо этого, на владельцев возлагается обязанность по очистке крыш от наледи и сосулек

А еще одну боль горожан — платные парковки — от снега убирает оператор «Ростелеком».

Лазейки в законе

Но так было не всегда. Еще в прошлом году компания только чистила снег и не вывозила его. Как отмечает Шестопалов, «Ростелеком» воспользовался лазейкой в законе, где не уточнялось понятие «содержание улиц».

С сентября 2018 года ГОСТ поменялся и в документе появился пункт по вывозу снега.

Теперь ситуация сдвинулась с мертвой точки. При этом с декабря мэрия пригрозила «Ростелекому» штрафами за некачественную уборку. Правда, до сих пор ни одного штрафа компания не получила, отделавшись лишь четырьмя предписаниями.

Еще одной лазейкой в законах, по мнению Шестопалова, пользуются предприниматели и владельцы магазинов, которые не убирают снег около своих зданий. В правилах благоустройства Рязани не конкретизировано понятие «прилегающая территория», на которой владельцы обязаны чистить снег.

Однако в ближайшее время ситуация должна поменяться. 24 января на заседании гордумы правила благоустройства намерены поменять, чтобы обязать организации убирать снег и вывозить его.

Еще одной лазейкой в законе пользуются управляющие компании. Некоторые из них не оформляют участки вокруг дома в собственность, что освобождает их от обязанности убирать и вывозить снег.

Получается, что за содержание жилья компании деньги собирают, а убирать снег с парковки, где оставляют машины жильцы, дома не собираются. Но так не везде. Андрей Шестопалов отмечает, что есть управляющие компании, которые активно идут на контакт с дирекцией и помогают в уборке города.

Еще один фактор, который влияет на некачественную уборку города, — отставленные на обочинах машины.

«Из-за припаркованного транспорта нормально убрать улицу не получается», — подчеркивает собеседник. Тогда дирекция обращается в ГИБДД. «Они могут эвакуировать только машины, которые неправильно припаркованы. В остальных случаях автоинспекторы помогают установить личности владельцев машин и просят их убрать транспорт, который мешает уборке», — рассказывает Шестопалов.

Куда увозят снег?

Еще одной важной проблемой для дирекции остаются пункты по вывозу снега.

Сейчас таких точек в Рязани всего две — около Хамбушева и кожзавода. К примеру, от площади Ленина расстояние до первой — 10 километров, а до второй — почти 15. Получается, чтобы вывезти снег, машине приходится проезжать по 20 километров за один рейс.

Шестопалов подчеркивает, что прорабатывает новые места для складирования снега.

Потенциально новые пункты могут появится в Мервине — рядом с центром единоборств, на улице Солнечной за УГИБДД и на проезде Речников.

Кроме того, город уже выделил место для плавильной станции снега на проезде Речников рядом с рекой Трубеж.

«Это не означает, что в ближайшее время там начнется строительство. Это очень долгий и затратный процесс, который требует строительства ливневой канализации и покупку плавильного завода», — отмечает собеседник.

Слежка по спутнику

Уборку снега в Рязани контролируют с помощью специального приложения. Правда, пока оно доступно только сотрудникам дирекции и депутатам. Каждая машина оборудована уже всем известной системой ГЛОНАСС, которая помогает рассмотреть на карте количество работающих машин и их местоположение.

Идею запустить приложение в открытый доступ пока не обсуждали. «Это вопрос в компетенции главы администрации. Если будет указание, то никакой проблемы в этом не будет», — отмечает Шестопалов.

Реагент вместо песка

Новые технологии также приходят в дирекцию и с приобретением новой техники.

ДБГ уже получила четыре комбинированные дорожные машины, которые позволят использовать новый реагент (увлажненную хлоридом кальция соль) вместо пескосоляной смеси. У этих машин есть специальные баки, в которых могут хранится специальные вещества.

Реагентом намерены посыпать центральные улицы города уже в феврале. Если эксперимент даст положительный результат, то увлажненную соль продолжат использовать на постоянной основе.

Денег на уборку нет

Шестопалов отмечает, что дирекция имеет недостаточный бюджет, чтобы сделать город полностью чистым. Об этом руководитель уже сообщал депутатам городской думы, отметив, что в этом году средства сократили на 20%, до 550 миллионов.

Помимо собственной техники, дирекция нанимает подрядчиков, которые помогают в очистке города.

«Самому держать столько техники нет необходимости, выгоднее на зиму нанимать строительные компании, которые имеют самые современные машины», — подчеркивает Шестопалов.

Дирекция зависит от муниципального бюджета, который закладывается на год вперед.

Однако никто не застрахован от того, что снег будет идти не только зимой, но и в марте, апреле или даже в мае.

«Изначально мы планировали потратить на топливо зимой 60 миллионов, но уже сейчас понятно, что сумма вырастет. Это не значит, что дирекция перестанет работать совсем, нам потребуется искать дополнительные средства из общего бюджета предприятия», — отмечает Шестопалов.

Если вы увидели висящие сосульки, которые представляют опасность для людей, глыбы льда, нечищеные тротуары, парки, то жаловаться необходимо по следующим телефонам: