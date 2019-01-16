В Рязани с тротуара убрали ледяные глыбы, пролежавшие там больше недели

Дирекция благоустройства города очистила тротуар на углу улиц Ленина и Право-Лыбедская от упавших с крыши кусков льда, которые пролежали там больше недели.
Ледяные глыбы убрали в среду, 16 января, после обращения редакции RZN.info в администрацию города с просьбой уточнить, кому принадлежит территория у дома №51/21 на улице Ленина.
В настоящий момент тротуар на углу улиц Ленина и Право-Лыбедская свободен от «препятствий», но по-прежнему опасен для прохожих: с крыши здания свисают снег и лед, которые могут упасть на головы горожан. В администрации уточнили, что уборкой снега с крыши здания должен заниматься его собственник.
Ранее рядом с глыбами льда