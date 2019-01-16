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17:03, 16 января 2019 4 376
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В Рязани с тротуара убрали ледяные глыбы, пролежавшие там больше недели 1

В Рязани с тротуара убрали ледяные глыбы, пролежавшие там больше недели

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Дирекция благоустройства города очистила тротуар на углу улиц Ленина и Право-Лыбедская от упавших с крыши кусков льда, которые пролежали там больше недели.

Ледяные глыбы убрали в среду, 16 января, после обращения редакции RZN.info в администрацию города с просьбой уточнить, кому принадлежит территория у дома №51/21 на улице Ленина.

В настоящий момент тротуар на углу улиц Ленина и Право-Лыбедская свободен от «препятствий», но по-прежнему опасен для прохожих: с крыши здания свисают снег и лед, которые могут упасть на головы горожан. В администрации уточнили, что уборкой снега с крыши здания должен заниматься его собственник.

Ранее рядом с глыбами льда сфотографировался шоумен Игорь Крысанов. Его пост в соцсети прокомментировал бывший депутат Рязанской гордумы и журналист Евгений Зызин. Он предложил запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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