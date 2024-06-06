«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят самые дорогие «однушки» Рязани в 2024 году

Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Авито и ДомКлик), составила список десяти самых дорогих однокомнатных квартир в Рязани и сравнила цены «однушек» с 2022 и 2023 годами.

Активный рост цен на жилье начался еще в 2021 году и до сих пор стоимость квадратного метра не падает. По данным сайта «Мир квартир», на конец декабря 2023 года цена квадратного метра на первичном рынке Рязани оценивалась в 107 тысяч 888 рублей, а на вторичном — 89 тысяч 648 рублей. Соответственно, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке — 5 млн 670 тысяч 494 рубля, на вторичке — 4 млн 997 тысяч 750 рублей. По сравнению с 2022 годом, квартиры в новостройке в 2023 подорожали на 9,9%, а на вторичном рынке — на 15,7%.

В апреле Рязань вошла в топ-10 городов России с наибольшим увеличением ценников на новостройки — 9,9%. Соответственно, средняя стоимость квартиры уже обходилась в 6 млн 229 тысяч 824 рубля. А цены на «вторичку» увеличись всего лишь на 1,8%. Средняя стоимость составила 5 млн 87 тысяч 310 рублей. Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Авито и ДомКлик), составила список десяти самых дорогих однокомнатных квартир в Рязани и сравнила цены «однушек» с 2022 и 2023 годами.

В рейтинг попали квартиры до 78 квадратных метров.

Место № 10: «Бабушкина» квартира в Солотче (49 кв.м., мкр. Солотча, пос. Мещерский, ул. Мещерская, № 24/5)

Открывает наш рейтинг однокомнатная квартира в курортном поселке Солотча. Как отмечает собственник, территория закрытая, дом окружен сосновым лесом, а если вы еще и хотите отдыхать, как на море, то в 15 минутах находится река Старица со своим пляжем.

Как видно на фото, все окна в квартире выходят на солнечную сторону. Обеденная зона располагается на лоджии, которую объединили с кухней, с панорамными окнами. В квартире: обои в крупный цветок, деревянные двери, люстры в винтажном стиле, кухонный гарнитур бордового цвета, розовая плитка в ванной комнате, диван из 2000-х — все это напоминает бабушкину квартиру.

Судя по фото, из мебели останется диван, люстры, телевизор, шкаф-купе в прихожей, стиральная машинка, душевая кабина, раковина, шкафчики под раковиной и над ней, туалет и коврик.

В подарок к квартире собственник предоставляет кладовую в пять квадратных метров.

Стоимость: 8 600 000 рублей

Место № 9: Подарок к «голым стенам» (50,6 кв.м., ул. Маяковского, № 79)

Следующий лот в нашем списке — однокомнатная квартира в центре города в ЖК от компании «Мармакс». Соответственно сумма за квартиру немаленькая. За квадратный метр собственник хочет получить 174 тысячи рублей. Но по факту, он продает «голые стены».

Выходят окна во двор на парковку и детскую площадку. В квартире есть лоджия с панорамными окнами. Владелец отмечает, что в «однушке» выполнена предчистовая отделка, сделаны теплые полы в ванной комнате, в коридоре и кухне-гостиной, установлен видеодомофон.

Помимо этого сообщается, что у каждого собственника ЖК есть выход на видовую террасу на крыше, в пользовании предоставляется просторная колясочная в подъезде, система подземного хранения мусора, душ для собак, зарядка для электросамокатов, спорт и детская площадки и коворкинг.

Для привлечения внимания к своей квартире, владелец пообещал подарить дизайн-проект с несколькими вариантами перепланировки.

Стоимость: 8 800 000 рублей

Место № 8: Квартира с музыкальным сопровождением (52,1 кв.м., ул. МОГЭС, № 13)

Следующий вариант находится напротив клуба Deep, в трех минутах ходьбы от площади Победы. В квартире полностью сделан ремонт, по словам владельца, дорогими качественными материалами.

На фотографиях видно, что в большой кухне-гостинной установлен светлый гарнитур с вытяжкой, встроена варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина и есть выход на лоджию с панорамными окнами. На балконе установлен кондиционер и из него можно так же перейти в комнату. В комнате, кроме батареи ничего нет.

Кроме того, владелец отмечает, что в квартире есть гардеробная, а в санузле теплые полы, стиральная машинка, ванна, туалет, шкафчик, зеркало и раковина.

Стоимость: 10 200 000 рублей

Место № 7: Зеркальная квартира для любителей себя (42 кв.м., ул. Чкалова, № 1, корп. 4)

Квартиру, в десяти минутах ходьбы до площади Победы, оценили в 246 429 рублей за квадратный метр. Как отмечает собственник, ремонт роскошный, эксклюзивный и в работе использовались только дорогие стройматериалы, поэтому такая цена.

Ремонт сделан для любителей себя: очень много зеркальных поверхностей (двери, кухонный гарнитур и фартук, панно резное зеркальное при входе, мозаичная арка, соединяющая кухню-гостинную с лоджией) и шесть зеркал по всей квартире. Также есть плитка-мозаика в ванной комнате, напоминающая не так давно висящую вывеску ювелирного магазина на Победе.

Кроме того, владелец отмечает, что по всей квартире сделаны теплые полы, уже есть встроенная техника и акустическая система в потолке и мебели, кондиционеры, вся мебель изготовлена под заказ.

Стоимость: 10 350 000 рублей

Место № 6: Лифт в «Перекресток» (49,9 кв.м., ул. Пролетарская, № 17)

Уже вторая квартира от «Мармакс» в рейтинге. Только эта располагается напротив Центрального рынка и она полностью готова к заселению. Как отметил владелец, квартиры в таких домах продаются редко. Мы бы не согласились, так как уже видим не первое объявление о продаже готовой квартиры в домах от этого застройщика.

Преимуществами «однушки» в доме на Пролетарской собственник считает: шаговую доступность до площади Ленина, небольшие коммунальные расходы, подземный паркинг с лифтом, панорамные окна, этаж с панорамой в 360 градусов, бесплатный фитнес-зал только для жителей комплекса, детская комната и холл. А также спуск на лифте прямо в магазин «Перекресток».

Как отметил автор объявления, ремонт в квартире выполнен из качественных строительных материалов в светлых тонах. Вся мебель и техника достанется новому собственнику: кухонный гарнитур, духовка, газовая варочная панель, холодильник, кровать, стол и стулья, диван, телевизор, стиральная машинка. Также в «однушке» есть гардеробная.

Стоимость: 11 000 000 рублей

Место № 5: Словно «двушка» (73,4 кв.м., ул. Право-Лыбедская, № 50)

Первая квартира в рейтинге, которая по площади может считаться «двушкой». Она отличается от предыдущих своей просторностью и современным ремонтом с плавными линиями и волнообразной отделкой стен.

Как отмечает владелец, в квартире есть большая оборудованная гардеробная, сделаны бесшовные потолки, на полу паркетная доска и мраморная плитка. Кроме того, установлен кухонный гарнитур из светлого массива дерева со встроенной техникой.

Судя по фотографиям, в санузле ванная выложена мозаикой, сделаны искусственные колонны. В коридоре во всю стену установлены три зеркальных панно в пол, между ними установлены стеновые панели «Волны», два встроенных шкафа-купе и современный антикварный столик.

Стоимость: 11 500 000 рублей

Место № 4: «Голые стены» и подогреваемая фитнес-площадка (63 кв.м., ул. Пожалостина, № 29)

Вторая «однушка» в нашем списке в центре города и с «голыми стенами» только уже в четырехэтажном доме. Владелец отмечает, что в доме установлена система фильтрации, которая не требует дополнительного оборудования в каждой квартире. На закрытой отапливаемой площадке во дворе размещен фитнесс-клуб для жителей дома. На фитнес-площадке предусмотрены полы с подогревом и окна с электроприводом. Во дворе установлен целый игровой комплекс, элементы которого рассчитаны на детей разного возраста. Территория закрытая с подземным паркингом.

Судя по фотографиям, в «однушке» сделана черновая отделка, в комнате и кухне несколько окон в пол и напольное отопление.

Стоимость: 11 900 000 рублей

Место № 3: Функционально и дорого (50 кв.м., ул. Введенская, № 115)

Список топ-3 дорогих «однушек» в Рязани открывает самая творческая квартира в нашем рейтинге, которая находится на улице Введенской — на одной из стен кухни нарисована картина хмурого неба перед грозой.

Собственник смог поделить одну спальную комнату на взрослую и детскую зону. Стиль «однушки» — контемпорари, где за основу взят серый оттенок, а для акцента — черный. Ванная комната небольшая, но уютная: здесь и унитаз, и ванна, и раковина со встроенной машинкой. Кухня-гостинная объединена с лоджией с панорамными окнами.

По словам автора объявления, в квартире сделан ремонт по дизайн-проекту, а при отделки были использованы самые качественные материалы. Также сделаны теплые полы по всей квартире и дополнительная подсветка над столами. Высота потолков три метра.

Есть и минус данной квартиры: в квартире останется большая часть мебели и техники по договоренности с собственником. А еще от всех эту «однушку» отличает то, что возможен торг по цене.

Стоимость: 12 000 000 рублей

Место № 2: Для любителей темной классики (68 кв.м., ул. Введенская, № 80)

Недалеко от предыдущей квартиры продается еще одна, только по метражу больше. Владелец отмечает, что «однушка» довольно светлая. Однако, деревянная мебель и двери создают обратное ощущение.

Интерьер в квартире сделан в классическом стиле: детальное декорирование от пола до потолка. Собственник отмечает, что при покупке вы получите всю кухонную технику: холодильник, посудомоечную машинку, электрическую духовку и газовую варочную панель. Так же остается встроенная прихожая из массива и кондиционер в гостиной. В ванной комнате, по словам владельца, остается все, что на фотографии — раковина, гидромассажная ванна и зеркало. Кроме того, в квартире есть кладовая.

Стоимость: 16 500 000 рублей

Место № 1: Модно, безопасно, просторно (78 кв.м., ул. Радищева, № 32)

И вишенка на торте — однокомнатная квартира на Радищева. Как отмечает собственник, преимущество данной «однушки» — французский балкон и панорамные окна. Однако, выходя на балкон или смотря в окно, покупатель будет любоваться бизнес-центром и потоком проезжающих машин.

За 21,5 миллионов рублей покупатель приобретает только стены. Самое интересное в этой квартире планировка — она свободная. То есть собственник сам решит, где поставить стены/перегородки, разделив комнату.

Кроме того, автор объявления делает упор на малое количество квартир в доме, их 19. Территория закрытая с круглосуточной охраной, у каждого есть личные просторные террасы, установлены французские лифты премиум-класса, работает косьерж-сервис, отапливается и охраняется подземный паркинг, просторные холлы из натурального мрамора и гранита.

Стоимость: 21 459 805 рублей

Сравнив цены на однокомнатные квартиры и студии за три года, можно сделать вывод, что их снова чаще начали продавать в городе. В 2024 году основная масса дорогих «однушек» именно в центре города, в 2022 — больше квартир было в Солотче или в Железнодорожном и Октябрьском районе. В 2023 году продавали квартиры в основном в Солотче. Если в 2022 году наш топ-10 открывала квартира стоимостью 5 млн 300 тысяч рублей, в 2023 — 7 млн 990 тысяч, то в этом уже — 8 млн 600 тысяч рублей, а закрывала рейтинг в 2022 году — 8 млн 500 тысяч рублей, в 2023 — 15 млн рублей, а в 2024 — 21 млн 459 тысяч 805 рублей.