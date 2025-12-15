В Рязани открылись городские елочные базары
В Рязани начали работать елочные базары, где жители смогут купить натуральные елки, сосны и хвойный лапник. Об этом сообщили в городской администрации. Торговлю организовали на ул. Высоковольтной, у дома № 37, на ул. Крупской, у дома № 17 (рядом с ЦНТИ), а также на Полетаевском рынке и около торговых центров ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Круиз» и ТЦ «Лань».
Базары будут работать до 31 декабря.
В управлении экономического развития Рязани напоминают предпринимателям о необходимости соблюдать правила торговли и технику безопасности на местах продаж, а также организовывать вывоз мусора.