В Рязани открылись городские елочные базары

В Рязани начали работать елочные базары, где жители смогут купить натуральные елки, сосны и хвойный лапник. Об этом сообщили в городской администрации. Торговлю организовали на ул. Высоковольтной, у дома № 37, на ул. Крупской, у дома № 17 (рядом с ЦНТИ), а также на Полетаевском рынке и около торговых центров ТРЦ «Премьер», ТРЦ «Круиз» и ТЦ «Лань».

Базары будут работать до 31 декабря.

В управлении экономического развития Рязани напоминают предпринимателям о необходимости соблюдать правила торговли и технику безопасности на местах продаж, а также организовывать вывоз мусора.