Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за живую елку. Репортаж с елочных базаров

С 16 декабря в Рязани открылись елочные базары. Корреспондент РЗН. Инфо побывал в нескольких точках и выяснил, сколько в 2023 году рязанцы отдадут за живую елку.

С 16 декабря в Рязани открылись елочные базары. Корреспондент РЗН. Инфо побывал в нескольких точках и выяснил, сколько в 2023 году рязанцы отдадут за живую елку.

На площади Театральной, рядом за киоском «Ледяной домик» торгуют соснами и елями. По словам продавца, в этом году нет пихт — только ветки.

Цена на ели и сосны начинается с 1 000 рублей. Столько стоит самая маленькая «представительница» хвойных. Самую дорогую елку высотой три метра продавец отдаст за 6 000 рублей. Елки и сосны стоят одинаково — средняя обойдется в две-три тысячи рублей.

«Букеты» из елок можно приобрести по 150-300 рублей. Самые дорогие — пихтовые. По словам продавца, деревья покупают, но не так активно, как перед Новым Годом.

«Пока рязанцы прицениваются и боятся опадения иголок. Хотя, если с елкой правильно обращаться и поставить в теплую воду, в место без сквозняков — она сохранит свою красоту и пушистость до конца новогодних праздников», — отметил собеседник.

На елочном базаре рядом с остановкой «Городская больница № 11» выбор новогодних деревьев меньше. Как объяснил продавец, больше елей привезут позже, пока их активно не покупают.

В Песочне цены отличаются от точки на Театральной. Маленькая елка или сосна стоят 1200 рублей, однако продавец сказал, что всегда можно поторговаться, и тогда дерево отдадут за 900 рублей.

Самая высокая ель — около двух метров — обойдется рязанцу в 3 000 рублей. Средние будут стоить около 2 000 рублей. Цена будет зависеть от породы, высоты, пушистости и свежести.

Большей популярностью у рязанцев пользуется сосна. Одна из покупательниц сказала, что это дерево выглядит солидней из-за более пушистых веток. Другой рязанец добавил, что он покупает живые деревья на праздник уже пять лет и по его наблюдениям иголки у елей опадают быстрее.

На Высоковольтной выбор хвойных самый большой, но при этом пихт нет и на этой точке. Продавец пояснил, что на продажу пихт сложнее получить разрешения.

Цена на «малышек» — 1 000 рублей. Самая большая сосна 3,5 метра будет стоить 6 000 рублей. Среднего размера ели и сосны продаются по две-три тысячи рублей.

«Но если сторговаться, отдам подешевле. Вот только что ушел мужчина, отдал ему за 1500 хорошую елочку», — объяснил продавец.

Еловые и сосновые букеты из веток обойдутся рязанцам в 150 рублей, пихтовые — дороже — 250 рублей.

Деревья приехали в Рязань из Пермского края. Ели и сосны специально выращивали в питомниках, на каждое есть карантинный сертификат. Любой покупатель может попросить показать эти документы.

Продавцы рассказали, свежесть дерева можно определить по весу: если дерево легкое, то его лучше не приобретать. Это значит, что ель срубили в октябре и она долго не простоит. Еще стоит погладить ветки ели или сосны перед покупкой, если иголки осыпаются — дерево не доживет до конца новогодних праздников.