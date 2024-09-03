Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений света в Рязани

РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, которые периодически случаются и по сей день. Журналисты на условиях анонимности побеседовали с действующими работниками РГРЭС и бывшим главным инженером Никитой Морозовым, который совсем недавно покинул энергокомпанию.

«Главное приключение лета»

Таким слоганом маркетологи уже больше десятка лет сопровождают один из крупнейших в России рок-фестивалей. Увы, для рязанцев главным приключением, а точнее злоключением уходящей жаркой поры стали регулярные, массовые и многочасовые отключения электричества.

Редакция начала анализировать ситуацию и реакцию властей на происходящее еще в середине июля. Публикация вызвала живой читательский отклик, поэтому РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, которые периодически случаются и по сей день.

Журналисты издания на условиях анонимности побеседовали с действующими работниками Государственного унитарного предприятия Рязанской области «Рязанские городские электрические сети» и бывшим главным инженером ГУП РО РГРЭС Никитой Морозовым, который совсем недавно покинул энергокомпанию.

Роковой износ

По мнению Морозова, одна из важнейших причин массовых отключений света, случающихся в Рязани этим летом — ветхие сети, которые нужно менять полностью, а не просто подлатывать. Особенно это касается коммуникаций, которые проходят в Песочне и поселке Приокском, где линии монтировались и не менялись уже 20-30 лет.

«Когда происходит авария, поврежденную линию переключают на другой источник питания, — сетует наш собеседник. — Но износ сетей велик и так вечно продолжаться не может. „Другие источники“ рано или поздно заканчиваются. Кабели нужно своевременно ремонтировать».

Летом власти заявили, что уже в 2024 году готовы выделить дополнительные 180 миллионов на модернизацию городских электросетей. Никита Морозов считает, что это достаточно внушительная сумма… В минувшие годы аналогичные инвестиции составляли максимум 140 — 150 миллионов ежегодно, однако такая прибавка недостаточна для исправления создавшейся тяжелой ситуации.

«Я думаю, что этих денег хватит только на то, чтобы привести в порядок небольшую часть фидеров (головная линия электропередач), идущих в центр города и на микрорайон Кальное» — полагает бывший главный инженер «РГРЭС».

Я первый раз видел за свою жизнь, чтобы 19 подстанций вышло из строя…

Действующие работники электросетей, которые просили не называть их имена, также убеждены, что аварии происходят из-за высокого износа сетей, а также крайне низкого финансирования, выделяемого на ремонт и строительство новых линий.

«В нашем предприятии уже, наверное, лет пять не проводилась модернизация линий, поэтому и отключения по городу такие масштабные. У нас многие кабельные линий повреждены и работать некому… Я первый раз видел за свою жизнь, чтобы 19 подстанций вышло из строя», — рассказывает источник РЗН.инфо.

По его словам, старые сети не выдерживают нагрузок, связанных с подключением новых многоквартирных домов и объектов коммерческой недвижимости.

«Рязань разрастается, строятся новые дома. Их, по правилам, надо заводить на новые линии. А подключают к старым, — поясняет сотрудник РГРЭС. — А эти сети рваные, чиненые-перечиненные. Любой порыв — это слабое место. И вот в какой-то момент сеть рвется, работники пытаются перераспределить нагрузку на другие сети, а они старые и не могут выдержать еще одно перераспределение. Оборудование кабельной линии тоже начинает отключаться. Получается каскадное отключение, с ним ничего не сделаешь, пока не проведешь ремонт. А людей не хватает».

«Сейчас все бегут»

По мнению нынешних сотрудников предприятия, еще одна из причин участившихся отключений — кадровый голод, вызванный массовым уходом специалистов из-за низких зарплат.

Наши собеседники утверждают, что сотрудники предприятия массово пишут заявления об увольнении по собственному желанию, так как не могут работать за низкую зарплату.

«Обещали в этом году поднять зарплату и выплатить компенсации, но ничего не сделали, кроме символической индексации. Например, получал специалист 30 тысяч, а стал получать 31,8 тысяч», — рассказал работник РГРЭС.

По его словам, электромонтеры получают около 26 тысяч, (средняя зарплата в регионе по данным Рязаньстата в 2024 году — 57,8 тысяч — пример редакции.) при этом человек выполняет работу повышенной опасности. У электричества нет запаха, его не видно.

«Уходят мастера, уходят инженеры высшей категории. На обслуживании воздушных линий осталось восемь монтеров, а должно быть на двадцать больше. Остаются в основном пенсионеры, инвалиды, но они не стожильные, не всесильные. Сейчас все бегут. Никто не хочет возвращаться вообще. Вот у нас есть служба кабельных линий. Вот сейчас там начальник уйдет и все, и служба встанет, потому что никто ничего не знает», — поясняют действующие сотрудники предприятия.

Они искренне надеются на помощь от руководства региона.

«Мы считаем, что пока еще все можно исправить, если об этом узнают руководители области и федеральные власти», — убеждены опрошенные нами работники РГРЭС. «Меры, которые принимаются сейчас, неэффективны. Надо отношение менять, чтобы возвращать уволившихся людей, чтобы они вспоминали работу. Правда до ухода они получали 40 тысяч с надбавками, а сейчас за 70 ходят проверяют домофоны без риска для жизни. Пока еще остались профессионалы, их надо сберечь».

Энергетика не любит суеты

Бывший главный инженер РГРЭС Никита Морозов также убежден, что для строительства и комплексного ремонта сетей необходимы квалифицированные кадры, профессионалы, болеющие душой за свое дело.

«На предприятии с прошлого года наблюдается массовый отток специалистов. Все из-за низкой зарплаты по сравнению с коммерческими структурами, — рассказывает Морозов. — Сравните: в частных компаниях машинист трактора получает 120 тысяч, у нас — втрое меньше. Увеличение ежемесячной оплаты работников сейчас возможно только за счет постоянных сверхурочных работ, что еще раз подчеркивает нездоровую обстановку на предприятии и плачевное состояние городских электрических сетей».

Морозов подтверждает сказанные в приватной беседе слова действующих сотрудников предприятия о том, что вместо шести бригад по ремонту электрических кабелей, в РГРЭС сейчас работает только три, а иногда и меньше.

«Потерю специалистов быстро не восполнишь», — уверен экс-главный инженер предприятия. «Изначально был необходим вдумчивый анализ ситуации. Энергетика не любит суеты и скороспелых решений. К 1 ноября главных проблем не решить, время упущено».

Запрос ребром

Еще в июне этого года, выступая на заседании облправительства, губернатор Малков назвал два основных фактора, провоцирующих массовые отключения.

«Во-первых, это даже не многолетнее недофинасирование, а полное отсутствие финансирования развития электросетей. Из-за чего нагрузка росла, сети приходили в упадок, и получилось то, что получилось.

А вторую причину я вижу в вопиющем непрофессионализме ответственных должностных лиц в нашей организации городских электросетей. Пока я это называю непрофессионализмом, ну, а дальше как интерпретировать… будем смотреть.

По обеим этим причинам будем принимать серьезные меры», — заявил глава региона.

Пока меры ограничились уже упомянутым выделением 180 миллионов на ремонт и замену сетей, а также увольнением директора городских электросетей. 19 июня этот пост вместо Дмитрия Чернухи занял Константин Билютин, который последние полгода работал на РГРЭС заместителем директора по общим вопросам.

При этом тысячи рязанцев пока не почувствовали эффекта от такого кадрового решения. 2 сентября в городе вновь произошла авария и без света остались 28! улиц.

Отключение электричества стали менее регулярными, но о конкретных действиях направленных на радикальное снижение числа аварий чиновников не сообщают, отделываясь общими фразами.

Для получения официальной информации о ситуации в ГУП РО РГРЭС мы отправили запрос на предприятие, но, несмотря на отведенный законом о СМИ семидневный срок, не получили ответа даже в течение 14 дней. Относительно оперативной реакции удалось дождаться лишь после отправки вопросов в профильное ведомство, курирующее электросети.

Власти заявляют, что вопрос находится на контроле у губернатора Павла Малкова.

В официальном ответе регионального министерства ТЭК и ЖКХ на запрос нашего издания утверждается, что «повышения надежности электроснабжения рязанцев сформирована программа капитального ремонта сетей на 2024 год (заметим, что на дворе уже конец августа), разработан план восстановления поврежденных кабельных линий, сформирован план подготовки к осенне-зимнему периоду, спланированы и реализуются мероприятия по приведению численности оперативно-ремонтного персонала к нормативной».

Как говорится в документе, «предприятие скорректировало инвестпрограмму по увеличению объема работ по повышению надежности электрооснабжения вдвое по сравнению с 2023 годом, а также принимает меры по мотивации основного производственного персонала и повышению уровня оплаты труда».

В правительстве считают, что «реализация данных мер уже позволила затормозить отрицательную динамику инцидентов — отключений в городе Рязани стало заметно меньше».

Увы, конкретной информации о протяженности отремонтированных и замененных сетей, объемах инвестиций на эти цели по годам, уровне зарплаты руководства и электромонтеров РГРЭС и укомплектованности штата компании специалистами-ремонтниками мы не получили.

Может опрошенные источники не далеки от истины в оценке ситуации?