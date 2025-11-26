Рязань
В Рязанской области с 2026 года намерены увеличить размер платы за детский сад
В Рязанской области с 1 января 2026 года намерены увеличить размер платы за детский сад. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документу, максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми планируют увеличить на 4%. Отмечается, что это соответствует прогнозному уровню инфляции.

В Рязани плату за детсад хотят увеличить с 2569 до 2672 рублей.

В Рязанском муниципальном округе — с 2458 до 2556 рублей, в Касимовском — с 2046 до 2128 рублей, в Михайловском — с 1594 до 1658 рублей.

В Шиловском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Сасовском, Скопинском, Спасском муниципальных округах размер платы составит 2211 рублей.

В Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском, Шацком — 1797 рублей.

Изменения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях пока не вступили в силу.

Напомним, в 2024 году размер платы за детсад увеличивали на 4,5%.