Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Плачевное состояние городского транспорта — одна из главных тем рязанских новостей этой зимы. В начале декабря стоимость проезда выросла сразу на четыре рубля, что вызвало негативную реакцию горожан. Рязанцев возмущает, что цена билета растет, но интервалы движения автобусов и троллейбусов не сокращаются, а сами машины, многие из которых выпущенны в конце 80-х — начале 90-х годов, не становятся комфортнее.

Городские власти пообещали, что займутся обновлением подвижного состава. Вскоре стало известно, что Рязань получит от Москвы 10 троллейбусов и 20 автобусов, работавших на столичных улицах. Первые машины привезли в областной центр в начале января, «рогатые» уже вышли на линии , а «столичные» автобусы еще ждут своего часа.

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра. Информацию мы взяли с тематических сайтов, посвященных городскому транспорту: « Городской электротранспорт » и busphoto.ru , которые ведут своеобразную картотеку автобусов и троллейбусов.

Троллейбусы

ЗиУ-682ГМ-1

Начнем с троллейбусов. Наиболее распространенная модель на рязанских маршрутах — ЗиУ-682Г и его модификации. Самой «пожилой» машине в этом году исполнится 27 лет, ее произвели еще в Советском Союзе. Этот транспорт имеет от 25 до 28 сидячих мест, всего в него могут «влезть» около 110 пассажиров. У троллейбуса две основные четырехстворочные двери (средняя и задняя), передняя дверь состоит из двух створок и используется, в основном, водителем.

ЗиУ-682ГМ-1

Из «московских» троллейбусов большинство (шесть машин) относятся к этому же «семейству». Машины прошли глубокую модернизацию на Московском троллейбусном заводе в 2010—2011-х годах. Главные отличия от рязанских «собратьев» — широкие передние двери: в Москве пассажиры попадали в троллейбус только через них, проходя сквозь турникеты. Остальные двери использовались только для выхода. В Рязани турникеты демонтировали.

Также у «москвичей» изменена компоновка салона: место двух сдвоенных кресел у переднего входа занимает огнетушитель. Таким образом, увеличено пространство для стоячих пассажиров.

ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-463)

Всего в Рязань прибыло три троллейбуса этой модели. Они выпущены на Вологодском механическом заводе в 2006 и 2007 годах. Несмотря на довольно непривычный для рязанцев внешний вид, нельзя сказать, что машины незнакомы жителям города — несколько троллейбусов более поздней модификации «Авангард» уже больше пяти лет курсируют по улицам областного центра.

ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-463)

Троллейбусы вмещают примерно 100 человек, сидячих мест — 28. Главным плюсом для пассажиров является низкий пол: для входа в салон не требуется подниматься по ступенькам, есть устройство для въезда инвалидных колясок, точнее, оно предусмотрено конструкцией. Все двери широкие, двустворчатые.

ТМЗ-5235 «Московит»

Уникальная машина — можно сказать смело, поскольку троллейбус создан в единственном экземпляре, второго такого нет нигде. Троллейбус построили в 2005-м году в Подмосковье, на Тушинском машиностроительном заводе на базе автобуса ЛиАЗ-5292. В следующем году его передали в эксплуатацию, дважды экспонировали на выставках, в том числе на Васильевском спуске. В серию модель не пошла.

ТМЗ-5235 «Московит»

Интересной особенностью машины стала автоматизированная система оплаты проезда «Звезда». С помощью оптических датчиков на дверях она считала количество пассажиров и сравнивала с числом оплативших, выявляя безбилетников. Еще одна отличительная деталь — на задней стенке корпуса отсутствует стекло, вместо него — глухая стена.

Троллейбус низкопольный, имеет 18 пассажирских сидений, всего в салоне могут поместится около 100 человек.

Отметим, что именно эта машина « сломалась » в первый день работы в Рязани.

Автобусы

В память об «Икарусах»

Перед тем, как рассказать о «новичках» Автоколонны 1310, разрушим распространенный миф. Старых автобусов, которые давно выработали свой ресурс в предприятии, осталось меньше двух десятков: в конце «нулевых» город начал массово закупать современные ЛиАЗы и НефАЗы. С появлением «московских» автобусов последние «Икарусы» спишут .

Пару слов об этих легендарных машинах: самым «молодым» из тех, которые «пылят» в Рязани, через год исполнится 30. Их построили в социалистической Венгрии для союзной ГДР, после воссоединения Германии от машин решили избавиться, так они и оказались в Рязани. О немецком прошлом напоминают таблички на дверях на соответствующем языке.

Ikarus-280.02

Автобусы были хороши для своего времени, но их время ушло: на машины трудно взглянуть без слез. Тяжело представить, каких усилий стоит механикам поддерживать «Икарусы» в рабочем состоянии. Тем не менее, с венгерскими автобусами для многих уйдет частичка их детства и юности: в них было холодно зимой и жарко летом, пахло соляркой и выхлопными газами, но именно на них поколения рязанцев ездили сначала в детский сад, а потом в школу, университет, на работу.

Спасибо, «Икарусы», вы славно потрудились.

МАЗ-107

Отбросим сантименты и поприветствуем «новичков». Рязань должна получить от Москвы два десятка автобусов. По имеющейся информации, в областной центр передают белорусские МАЗ-107 модификаций 066 и 466, которые отличаются друг от друга, главным образом, светотехникой.

Автобусов этой модели раньше в Рязани не было. При взгляде на них сразу бросаются в глаза габариты: МАЗы примерно на три метра длиннее привычных ЛиАЗов, шасси трехосное, при этом колеса одного из мостов могут подруливать для уменьшения радиуса поворота. Благодаря длинному корпусу его вместимость приближается к показателям сочлененных автобусов («гармошек»). По информации с сайта завода-изготовителя, 107-й вмещает до 145 пассажиров при 24-25 сидячих местах. Для сравнения, сочлененный «Икарус-280», на смену которому придут МАЗы, вмещает до 180 человек.

МАЗ-107.066 Фото Ивана Карташова

Габариты автобуса сказались на маневренности: радиус поворота составляет 12,5 метров, что на два метра больше, чем у «Икаруса». После появления первых фото «новых» автобусов, в соцсетях начали спорить: смогут ли МАЗы проезжать через узкие рязанские перекрестки, например, на пересечении улиц Новой и Циолковского. Впрочем, жители города смогут сами это проверить уже в ближайшее время.

Столичные автобусы более удобны для посадки, чем предшественники: они полунизкопольные — в большей части салона высота ступеньки составляет 33,5 сантиметра, но от средней двери к задней части салона уровень пола увеличивается до 58 сантиметров.

МАЗы выйдут на линии уже в этом месяце. Планируется , что 18 машин пустят по маршрутам №4, №5, №6, №7, №8 и №16.

Вместо послесловия

«Подарки» из Москвы омолодят подвижной состав, уйдут в прошлое 30-летние «Икарусы». Но одна из главных проблем городского транспорта — большие интервалы движения — никуда не денутся. Столичные автобусы и троллейбусы заменят старые машины, их общее количество на маршрутах вряд ли увеличится.

Рязанцам остается ждать более серьезных изменений, которые смогут реанимировать муниципальный транспорт.