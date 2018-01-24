В мэрии объяснили причину остановки в центре Рязани «московского» троллейбуса

В центре Рязани остановился один из «московских» троллейбусов, вышедших на линии в среду, 24 января. Соответствующее фото RZN.info предоставил читатель.
В горадминистрации причину остановки назвали «рядовой».
«При движении в сторону остановки общественного транспорта „площадь Ленина“ токоприемник троллейбуса попал в зону секционного разделителя, в связи с чем транспортное средство остановилось. Водитель незамедлительно произвел замену угольной вставки, после чего троллейбус продолжил движение», — рассказали в мэрии.
Напомним, троллейбусы
Фото Андрея Сысоева