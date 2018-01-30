С рязанских маршрутов уберут все «Икарусы». Об этом в эфире «Областного радио» сообщил начальник управления транспорта Рязани Сергей Кулик.
Он отметил, что с появлением в городе 20 автобусов, которые прибудут из Москвы, все старые «Икарусы» выведут из эксплуатации.
«Их на линиях маршрутов больше не будет», — подчеркнул Кулик.
По его словам, с появлением «новых» автобусов регулярность перевозок должна возрасти.
«Автобусы из Москвы новее старых. Нам поступает состав 2009 и 2006 годов выпуска», — отметил Кулик.
Напомним, всего из Москвы в Рязань
Ранее в Рязани на линии
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