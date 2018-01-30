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13:41, 30 января 2018 4 881
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С рязанских маршрутов уберут все «Икарусы» 5

С рязанских маршрутов уберут все «Икарусы»

С рязанских маршрутов уберут все «Икарусы». Об этом в эфире «Областного радио» сообщил начальник управления транспорта Рязани Сергей Кулик.

Он отметил, что с появлением в городе 20 автобусов, которые прибудут из Москвы, все старые «Икарусы» выведут из эксплуатации.

«Их на линиях маршрутов больше не будет», — подчеркнул Кулик.

По его словам, с появлением «новых» автобусов регулярность перевозок должна возрасти.

«Автобусы из Москвы новее старых. Нам поступает состав 2009 и 2006 годов выпуска», — отметил Кулик.

Напомним, всего из Москвы в Рязань прибудут 20 автобусов. Они должны появиться на маршрутах в феврале.

Ранее в Рязани на линии выехали десять троллейбусов, доставленных из Москвы.

Фото busphoto


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