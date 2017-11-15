В Рязани на льготные проездные установят лимит поездок. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам
В связи с
Предполагается, что с 1 января 2018 года стоимость месячного проездного билета составит:
- для студентов на один вид транспорта — 570 рублей (+100 к нынешней стоимости), на два вида — 800 рублей (+140);
- для школьников — 300 (+55) и 400 (+70);
- для студенческих семей, имеющих детей, и студентов из многодетных неполных и малообеспеченных семей — 285 (+50) и 400 (+70);
- для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить — 150 (+25) и 200 (+35) рублей;
- для пенсионеров, многодетных родителей, вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС стоимость проездного на два вида транспорта составит 350 рублей (+30).
Для детей-сирот и студенток, которые являются матерями-одиночками проезд останется бесплатным.