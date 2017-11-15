Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:22, 15 ноября 2017 545
 0    1

В Рязани на льготные проездные установят лимит поездок 1

В Рязани на льготные проездные установят лимит поездок

В Рязани на льготные проездные установят лимит поездок. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам гордумы во вторник, 14 ноября. Теперь количество поездок по транспортной карте «Льготная» не будет превышать 40 поездок.

В связи с повышением стоимости проезда увеличится стоимость обычных проездных и льготных.

Предполагается, что с 1 января 2018 года стоимость месячного проездного билета составит:

  • для студентов на один вид транспорта — 570 рублей (+100 к нынешней стоимости), на два вида — 800 рублей (+140);
  • для школьников — 300 (+55) и 400 (+70);
  • для студенческих семей, имеющих детей, и студентов из многодетных неполных и малообеспеченных семей — 285 (+50) и 400 (+70);
  • для школьников из малообеспеченных семей проездной будет стоить — 150 (+25) и 200 (+35) рублей;
  • для пенсионеров, многодетных родителей, вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС стоимость проездного на два вида транспорта составит 350 рублей (+30).

Для детей-сирот и студенток, которые являются матерями-одиночками проезд останется бесплатным.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:22, 15 ноября 2017
В Рязани на льготные проездные установят лимит поездок 1
9:21, 15 ноября 2017
РЖД запустили движение пассажирских поездов в обход Украины 1
18:38, 14 ноября 2017
На нескольких рязанских улицах сделают разметку по решению суда
18:14, 14 ноября 2017
ОНФ попросил рязанские власти приостановить повышение платы за проезд 5
18:03, 14 ноября 2017
В Рязани закроют три изношенные котельные из 42 необходимых
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 70 850
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
16:47, 13 ноября 2017 46 270
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 34 019
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 2
13:00, 10 ноября 2017 25 289
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 455
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Форум